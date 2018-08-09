Залоговое имущество: продаем правильно

Кредитование, особенно с залогом недвижимости, всегда связано с серьезными рисками. В сложной финансовой ситуации может оказаться любой человек, и если есть риск невыплат по кредиту – действовать нужно своевременно. Одним из выходов может оказаться продажа залогового объекта. О том, как избежать лишних проблем и правильно провести такую сделку, читателям Газеты Дело рассказывает Юлия Мальцева, начальник отдела реализации залогового имущества агентства недвижимости «Поместье».

Юлия, много ли в вашей практике работы с залоговым имуществом?

– Да, много. Финансовые трудности знакомы сегодня многим, и сложная ситуация с залоговым объектом может возникнуть у человека в любой момент. Однако потребность продать залоговый объект может возникнуть не только в связи с «неподъемными» платежами по кредиту. Например, меняются жизненные обстоятельства, и люди решают поменять залоговую квартиру на меньшую. Но наиболее частой причиной продажи залоговой недвижимости служат всё же проблемы с деньгами.

Такие сделки сложнее обычных?

– Пути решения и сложность сделки зависит от этапа, на котором к нам обратился клиент. Это может быть срочная и наиболее выгодная для него реализация объекта прежде, чем кредитор начнет принимать против него какие-либо меры. Возможно и эффективное взаимодействие с кредитором – выработка какого-то общего решения, которое устроит всех, и до процедуры торгов дело не дойдет.

Есть ли возможность провести такую сделку безболезненно и без финансовых потерь?

– Конечно, если начать действовать заранее, учитывая сложившуюся жизненную ситуацию – до того как ситуация станет критической. Решения есть всегда.

Даже в тех случаях, когда уже начаты действия со стороны кредитора?

– Да, даже в этих случаях. Поиск таких решений и их реализация и есть задача нашего отдела.

А с чем могут быть связаны риски?

– Риски могут быть связаны как с документами, так и просто с человеческими взаимоотношениями, например, внутри семьи продавца или покупателя. Есть и технические особенности. Чаще всего деньги по таким сделкам передаются сначала кредитору; только после этого с объекта снимается обременение, и он может быть передан покупателю. Тут всё зависит от процедур банка. Есть банки, где все эти операции производятся за один день.

Чем в такой ситуации могут помочь сотрудники вашего отдела?

– Для успешного завершения таких сделок необходимы определенные навыки по координации работы между всеми её участниками, знание внутренней системы работы банков. Важен и опыт общения с покупателями. Ведь их интересует прозрачность сделки, и исключение рисков при покупке таких объектов. Наша задача – правильно донести информацию и заранее предположить возможные сложности, чтобы исключить их на начальном этапе. Наша помощь позволяет выгодно разрешить непростую ситуацию с залоговым объектом, освобождая человека от лишней беготни с бумагами. Но главное – мы помогаем снять лишнее психологическое напряжение и ощущение, что человек, попавший в непростую финансовую ситуацию – один на один со своей проблемой.

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