Завершена реконструкция стадиона «Металлург» в Шелехове

В Шелехове состоялось открытие обновленного стадиона «Металлург». Работы велись в течение двух летних сезонов: в 2017 году на поле обновили ограждение, зрительские трибуны и систему освещения, в 2018-м уложили профессиональный футбольный газон и прорезиненные беговые дорожки. В таком виде стадион может принимать соревнования федерального уровня. Реконструкция была оплачена компанией РУСАЛ.

– Этот объект выбран неслучайно, он часть общей истории Шелехова и Иркутского алюминиевого завода, – рассказал директор ИркАЗа Олег Буц. – Сегодня здесь проходят все основные праздники, в том числе День города и День металлурга, поэтому для нас было важно, чтобы стадион выглядел достойно.

Первым матчем, который принял новый стадион, стала товарищеская встреча между руководством ИркАЗа и представителями городской и районной администраций.

Фото предоставлено пресс-службой ИркАЗа

Реконструкция стадиона была предусмотрена соглашение о социально-экономическом сотрудничестве, заключенном между заводом и городской администрацией. Проект стал очередным удачным примером сотрудничества местного самоуправления и бизнеса.

– Стадиона такого качества в нашем городе не было никогда, – отметил глава Шелехова Сергей Липин. – Это огромный подарок для наших жителей.

В ближайшее время на обновленном «Металлурге» появится легкоатлетический сектор и инфраструктура для занятий спортом людей с ограниченными возможностями. При этом стадион останется открытым и доступным для всех желающих.