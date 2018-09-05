Стоит ли покупать сейчас доллар? Евгений Богатырёв о том, как заработать на волатильности

В периоды волатильности рубля у многих возникает вопрос: что будет дальше и покупать ли сейчас доллар? Что делать с валютными сбережениями, как выгодно продать по максимальному курсу ту или иную валюту или наиболее выгодно её разместить? Об этом комментарий Евгения Богатырёва, директора «Инвестиционного Бутика».

Возможность новых санкций в отношении российского госдолга оказывает негативное влияние на курс рубля. С начала августа рубль ослаб по отношению к доллару на 8%. Такая волатильность заставляет принимать меры по защите сбережений.

Добавляет нервозности и ситуация с ограничениями для российских госбанков по расчетам и сделкам на территории США: люди опасаются за свои личные сбережения, хранящиеся на депозитах в иностранной валюте.

Российские банки, пользуясь ситуацией, выставляют завышенные курсы валют с учетом спреда на покупку-продажу, которые зачастую достигают нескольких процентов.

Валютная секция Московской биржи позволяет физическим лицам менять валюту напрямую без контрагентов, то есть наравне с банками, крупными компаниями и т.д. Это дает возможность совершать выгодные обменные операции по рыночному курсу.

Для доступа к биржевым валютным торгам необходимо открыть брокерский счёт в нашем офисе и перевести на него деньги с обычного банковского счёта.

Преимущества работы на валютном рынке:

Режим онлайн. Сделки осуществляются по реальным биржевым ценам в онлайн-режиме. Расчёты происходят в день заключения сделки, что позволяет максимально быстро вывести валюту со счёта.

Диверсификация. Можно купить и продать наиболее популярные и ликвидные валюты: доллар США, евро, британский фунт, китайский юань и другие.

Максимальная ликвидность. Возможность купить или продать любое количество лотов (1 лот = 1000 единиц).

Низкие издержки. Низкие тарифы за оборот, конвертацию валюты и фондирование необеспеченных позиций (операции «с плечом»).

Безопасность сделок. Рынок Московской Биржи является наиболее регулируемым и защищенным рынком в России.

Удобный режим работы. Совершать торговые операции на валютной секции можно с 10:00 до 23:50 по московскому времени. Это позволяет вам выставлять свой приказ на покупку/продажу валюты, не ограничиваясь режимом работы вашего банка. Даже ночью можно совершать сделки и «ловить» необходимый и наиболее выгодный вам курс.

В отличие от нерегулируемого рынка FOREX, гарантом исполнения сделок является ЗАО «Национальный клиринговый центр (НКЦ). Возможность влияния брокера на цену покупки/продажи валют отсутствует.

Пример покупки валюты на Бирже: Мы хотим купить 50 000 долларов с помощью сделки на валютной секции. Комиссия по конверсионному тарифному плану за сделку на валютном рынке с учётом биржевых сборов составляет 0,035% (но не менее 1 рубля). Например, комиссия за покупку и вывод 50 000 долларов (50 лотов) по курсу 67,5 рублей за доллар обойдётся вам в 1856,25 руб. В обменном пункте пришлось бы заплатить больше — в районе 32 000 (при курсе продажи рублей 68,175 за доллар) премии к биржевому курсу. Разница даже в 1% от биржевого курса увеличивает вашу комиссию банку на внушительную сумму.

Такие же правила расчета действуют и в случае продажи валюты, купленной заранее в банке и заведенной на брокерский счет. Сравните это с тарифами вашего банка, и вы приятно удивитесь удобству работы на биржевом рынке.

Валютный рынок ОАО «Московская биржа» сегодня – это возможность зарабатывать на колебаниях курсов мировых валют.

Кроме покупки валюты под конкретные цели вы можете использовать её и в качестве торгового инструмента — зарабатывать на изменении курса валют. В этом случае платить налог с прибыли от операций купли-продажи валюты вы должны самостоятельно. Брокер не является налоговым агентом по операциям на валютной секции Московской биржи, не исчисляет и не удерживает налог, не подает данную информацию в налоговую инспекцию. Однако в случае прямого запроса от ФНС брокер будет обязан представить эти данные о клиенте.

Для вашего удобства мы предоставляем:

– Доступ к торговле из любого региона мира онлайн через наиболее популярную в России торговую платформу QUIK.

– Доступ как с персонального компьютера, так и с любого мобильного устройства с помощью специального приложения.

– Возможность предоставления кредитного плеча с низкими ставками. Максимально доступное «кредитное плечо» — до 1:12.

– Возможность вывода рублей под обеспечение иностранной валюты.

– Возможность вывести с брокерского счёта или перевести рубли на другую площадку для совершения торговых операций, не реализовывая имеющуюся иностранную валюту. Например, у клиента есть доллары (USD), и мы хотим, не продавая валюту, купить российские акции или облигации на Московской бирже, или вывести денежные средства на свои краткосрочные цели.

– Аналитику от персонального брокера по валютному рынку, а также помощь инвестиционного консультанта.

Подводя итоги, можно сказать, что валютная секция – это удобный способ приобрести валюту выгоднее, чем в обменнике, в любом количестве, под любые цели и по нужному вам курсу. Кроме того, это возможность зарабатывать на изменении курсов валют из любого места в удобное время.

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