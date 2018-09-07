Больничные: ответы на популярные вопросы

Как оформить, рассчитать и оплатить больничный, смотрите в новых Готовых решениях, которые включены в систему КонсультантПлюс.

Из материалов вы узнаете:

- как оплатить больничный лист, если работник заболел в командировке;

- как оплачивать больничный лист иностранным гражданам;

- как оплатить больничный лист внешнему совместителю;

- как заполнить больничный лист, если средний заработок ниже МРОТ;

- как рассчитать пособие по временной нетрудоспособности по больничному листу, переходящему с одного года на другой;

- как пересчитать пособие по больничному листу.

Каждое готовое решение - развернутый ответ на вопрос, с примерами и образцами заполнения документов. Материалы постоянно актуализируются и всегда готовы к применению.

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