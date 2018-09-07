ПАО «РОСТЕЛЕКОМ» реализует объекты недвижимости в Республике Бурятия и Читинской области

Виктор Захаров, «Сервико»: «Каждый день должен приносить что-то новое, большее, лучшее»

​​​​​​​Четверть века на рынке – таким «стажем» может похвастаться далеко не каждый бизнес. «Сервико» – может. Крупнейшая дистрибьюторская и логистическая компания Сибири, сегодня она развивает и другие направления. Зачем компания строит первый "Доходный дом" в Иркутске и развивает сеть магазинов у дома? Почему «Сервико» поддерживает хоккейный клуб и команду КВН? Как компании удается расти на 10% в год вопреки кризису? И почему этого мало? Об этом Газете Дело рассказал директор «Сервико» Виктор Захаров.