АН Тысячелетие. Сдам помещение, ул. Советская, 96

Газета Дело
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АН Тысячелетие. Сдам помещение, ул. Советская, 967 сентября 2018
/ Газета Дело /
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Департамент управления недвижимостью Торговой сети «Слата» предлагает! [07.09.2018]Продажа: ул. Маршала Конева, 28. Аренда: ул. Депутатская, 84/1
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АН Тысячелетие, Сдам помещение, г. Иркутск, ул. 3-го Июля, 130-й квартал [07.09.2018]128 кв. м, 1 этаж, отдельный вход, все коммуникации. Можно использовать под общепит (кафе, бар, кофейня, ресторан).
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Фрэш-карта Торговой сети Слата. Одна карта – много выгод! [07.09.2018]
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ПАО «РОСТЕЛЕКОМ» реализует объекты недвижимости в Республике Бурятия и Читинской области [07.09.2018]
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Больничные: ответы на популярные вопросы [07.09.2018]Как оформить, рассчитать и оплатить больничный, смотрите в новых Готовых решениях, которые включены в систему КонсультантПлюс.
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Средняя стоимость вторичного жилья в Иркутске на 31.08.2018 г. (тыс. руб./кв. м) [07.09.2018]По данным REALTY.IRK.RU. По вопросам подписки на бюллетень «Рынок недвижимости» обращайтесь: тел. 701-303
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Средняя стоимость строящегося жилья в Иркутске на 31.08.2018 г. (тыс. руб./кв. м) [07.09.2018]По данным REALTY.IRK.RU. По вопросам подписки на бюллетень «Рынок недвижимости» обращайтесь: тел. 701-303
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АН Тысячелетие. Продам помещение, г. Иркутск, ул. Дальневосточная, 157 [07.09.2018]1 эт. жил. дома, 167 кв.м, удачно расположено, рядом вход в подъезд. Под магазин, салон красоты, спортклуб, кафе, офис и др.
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Управление Капитального Строительства города Иркутска предлагает коммерческие помещения [07.09.2018]
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Средняя стоимость коммерческой недвижимости в Иркутске на 31.08.2018 г. (тыс. руб./кв. м) [07.09.2018]По данным REALTY.IRK.RU. По вопросам подписки на бюллетень «Рынок недвижимости» обращайтесь: тел. 701-303
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Средняя стоимость коммерческой недвижимости в Иркутске на 03.08.2018 г. (тыс. руб./кв. м) [10.08.2018]По данным REALTY.IRK.RU. По вопросам подписки на бюллетень «Рынок недвижимости» обращайтесь: тел. 701-303
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Средняя стоимость строящегося жилья в Иркутске на 03.08.2018 г. (тыс. руб./кв. м) [10.08.2018]По данным REALTY.IRK.RU. По вопросам подписки на бюллетень «Рынок недвижимости» обращайтесь: тел. 701-303
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Средняя стоимость вторичного жилья в Иркутске на 03.08.2018 г. (тыс. руб./кв. м) [10.08.2018]По данным REALTY.IRK.RU. По вопросам подписки на бюллетень «Рынок недвижимости» обращайтесь: тел. 701-303
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ПАО «РОСТЕЛЕКОМ» реализует недвижимость в Иркутской области [10.08.2018]
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Иркутский авиационный завод извещает о проведении торгов по продаже имущества 20 августа 2018 г. [10.08.2018]| Лот № 1: г. Иркутск, ул. Муравьева, 2/4 Трансформаторная подстанция ТП 11а | Лот № 2: г. Иркутск, ул. Мира, 16 Трансформаторная подстанция ТП-ГПТУ |
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Внимание! Новые партнеры! Фреш карта! [10.08.2018]
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Специальные предложения от АН CENTURY 21 [10.08.2018]45 лет на рынке | 79 стран | 8000 офисов | 145000 агентов | каждые 45 секунд – новая сделка. | Помещение для бизнеса, ул. Горького, 27 | Продаем здание, ул.Советская, 58 | Таунхаус с гаражом, мкр. Радужный, 17 |
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Важные напоминания на стартовой странице – новое для бухгалтеров в КонсультантПлюс [10.08.2018]На стартовой странице профиля «Бухгалтерия и кадры» в Системе КонсультантПлюс появились напоминания о важных для бухгалтера событиях. Напоминания помогут не пропустить изменения в законодательстве. Благодаря им бухгалтеры вовремя узнают:
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КонсультантПлюс: изменения в бухгалтерском и бюджетном учете организаций госсектора [13.07.2018]В этом году Минфин России внес многочисленные изменения во все приказы, утверждающие планы счетов и инструкции по учету для бюджетных организаций. Эти изменения связаны с внедрением федеральных стандартов бухгалтерского учета. Нововведения должны применяться при формировании учетной политики и показателей учета с 2018 года.
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Супермаркет "Слата". Новые партнеры по "Фреш карте"! [13.07.2018]