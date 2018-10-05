Средняя стоимость строящегося жилья в Иркутске на 28.09.2018 г. (тыс. руб./кв. м)

​​​​​​​MORGANS SIX: чтобы жить как можно дольше

Жилой комплекс MORGANS SIX, построенный в поселке Молодежный, с одной стороны, иркутянам хорошо знаком, а с другой – остается неизвестным и загадочным. Красивые современные здания на закрытой территории привлекают внимание и рождают вопросы: что там внутри? Что такого в этом «жилье для избранных»? Чем отличается жизнь в MORGANS SIX от жизни в любом другом месте? На вопросы Газеты Дело отвечает Сергей Скворцов, учредитель и генеральный директор строительной компании Морганс Сикс.