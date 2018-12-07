Infaбрика: «Мы делаем бизнесы счастливыми»

Что такое счастливый бизнес? Все ли бизнесы счастливы одинаково? От чего зависит этот уровень в каждой конкретной компании? И что нужно делать, чтобы бизнес был по-настоящему счастливым? Разбираемся вместе с Лорой Кузнецовой и Сергеем Мядзелецом, основателями образовательного проекта «Инфабрика» и проекта по продвижению «Инфабрика-Цех».

Расскажите, что значит – счастливый бизнес?

– Понятие счастья у каждого свое, но для бизнеса есть и общие черты. Деньги, прибыль – это необходимость, но еще не счастье. Это ближе к понятию здоровья. Бизнесом ведь управляют люди, продукты и услуги бизнеса тоже потребляют люди – и они должны получать удовольствие от того, чем занимаются. Конечно, приятно делать что-то полезное – печь хлеб, например, или строить дома. Но важно не только то, что вы производите. Например, когда ты понимаешь, что на текущем рынке ты получаешь максимум прибыли – это счастье. Когда ты завоевываешь другие рынки или создаешь совершенно новые – это счастье. Видеть, что то, что ты делаешь, нужно людям – тоже счастье.

И как вы помогаете бизнесу достигать счастья?

– Мы считаем, что есть технология счастья. Счастье у каждого состоит из разных компонентов, но в работе с каждым таким компонентом есть свои методики, измерения и целые наборы техник. И мы же работаем не на поток, у нас индивидуальный подход.

Много ли компаний прошло через ваш «цех счастья»?

– За все время уже более 250 компаний и стартапов прошли в «Инфабрике» образовательные программы, мастер-классы и курсы. Многие стали нашими партнерами по «Инфабрике-ЦЕХу». В этом направлении мы решаем конкретные практические задачи бизнеса, это аутсорсинг. Разрабатываем комплексные маркетинговые стратегии, внедряем их, продюсируем проекты – буквально «упаковываем» их и делаем успешными.

Долог ли путь к счастью?

– По нашему опыту, уже через час персональной работы «тучи» начинают «рассеиваться»: большинство клиентов приходят к нам, напрочь увязнув в рутине. Но как только мы начинаем прорабатывать планы, стратегию, ценность продукта, происходит трансформация. Ведь ожидание счастья, работа над ним, по большому счету, тоже уже счастье (улыбаются).

А чему учат в «Инфабрике» – школе?

– Как и прежде, наша гордость, наш флагман – проект бизнес-курс «Практический SMM». Основной упор в нем делаем на азы так называемого классического маркетинга, и уже после – на маркетинг в социальных сетях. Бизнес-курс успешно работает уже два года. Наши преподаватели убеждены, что теория без практики – пустая трата времени и денег. Поэтому курс довольно долгий – семь недель. В группах не более тринадцати человек, с каждым мы работаем индивидуально и в течение года после обучения бесплатно консультируем. Также у нас есть кружок по копирайтингу. Людей, прошедших обучение в нем, мы успешно трудоустраиваем. Есть и целое направление, посвященное блокчейну.

А какие у «Инфабрики» планы на следующий год?

– Далеко идущие (улыбаются). К примеру, мы планируем совершенствовать курс по продвижению бизнеса для предпринимателей. Разумеется, речь идет не только об SMM. «Цех» в следующем году займется выводом нескольких иркутских брендов на общероссийский и даже международный уровень. А еще мы создадим онлайн-школу и запустим курс для предпринимателей.

Справка: Школа «Инфабрика» – это серия курсов и кружков для тех, кто интересуется практической стороной современных профессий. Там всех желающих обучают по направлениям – таким, как SMM-менеджер, медиа-менеджер, специалист в сфере блокчейн, блокчейн-юрист, блокчейн-переводчик, , мобилограф, копирайтер, начинающий предприниматель.