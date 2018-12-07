Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Железногорсклес»

Открытое акционерное общество «Железногорсклес» (ОАО «Железногорсклес») сообщает о проведении годового общего собрания акционеров (далее по тексту – «Годовое общее собрание акционеров»), в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия по ним решений.



Повестка дня собрания акционеров ОАО «Железногорсклес»:

Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках, (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли по результатам финансового 2017 года.

Определение количественного состава Совета директоров ОАО «Железногорсклес».

Избрание членов Совета директоров ОАО «Железногорсклес».

Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Железногорсклес».

Одобрение сделок по продаже имущества, для погашения задолженности перед ПАО «Сбербанк».



Дата проведения собрания – 27 декабря 2018 года.

Время начала собрания – 10 часов 00 минут (время местное).

Дата и время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров ОАО «Железногорсклес» – 27 декабря 2018 года с 09 часов 00 минут (время местное).

Место проведения собрания: 664003, г. Иркутск, ул. Киевская, 7, оф.201.

Список лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров ОАО «Железногорсклес», составляется на основании данных реестра акционеров ОАО «Железногорсклес».

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров ОАО «Железногорсклес» – 06 декабря 2018 года.



Совет директоров ОАО «Железногорсклес»