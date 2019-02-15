ДОБРОВОЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ПРИОБРЕТЕНИИ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

Газета Дело
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ДОБРОВОЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ПРИОБРЕТЕНИИ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА15 февраля 2019
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Инфабрика приглашает на курс по копирайтингу «Пиши как боги» [15.02.2019]Инфабрика приглашает на курс по копирайтингу на примере платформы «Яндекс-Дзен». Этот курс для тех, кто: намерен «расписаться» не знает о чем писать хочет узнать...
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Байкальский Центр Тренинга. 15 февраля. Конференция для планирования 2019 года. [07.12.2018]События | Тренды | Действия
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ВТБ продолжает серию встреч с акционерами банка и студентами в Иркутске [02.11.2018]В октябре около 120 миноритариев банка приняли участие в семинаре, который организовала Служба по работе с акционерами. Перед участниками выступили эксперты службы, представители финансового департамента и департамента брокерского обслуживания банка.
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Байкальский центр тренинга. 13-14 апреля 2018 года. Сергей Спивак. Тренинг по интернет-рекламе. [16.02.2018]
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ПАО «РОСТЕЛЕКОМ» реализует недвижимость в Иркутской области [16.02.2018]
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Инфабрика объявляет очередной набор на первый в Иркутске БЛОКЧЕЙН – КУРС в режиме оффлайн! [08.12.2017]При регистрации в декабре стоимость курса 15000 рублей, регистрационный взнос – 5000 рублей. При регистрации в январе – 20000 рублей.
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Книжная полка бизнесмена. Rick Walker, основатель Easy School, – о книгах, которые нужно прочесть, чтобы не «изобретать колесо» [21.04.2014]На полках книжных магазинов сегодня – сотни книг, «обязательных к прочтению для тех, кто хочет стать успешным бизнесменом». Какую выбрать? Что действительно стоит прочитать? Какие книги признанных гуру бизнеса «срабатывают» у нас, в периферии? В рубрике «Книжная полка» иркутские бизнесмены делятся своими советами.
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Топ-5 самых популярных в Иркутске книг о бизнесе [18.10.2013]«Польза не во многих, но в хороших книгах» – говорил Сенека. Сегодня в магазинах сотни книг, посвященных ведению бизнеса, качествам, необходимым успешному предпринимателю, людям, которые своим примером доказали, что успех приходит к тем, кто много работает. Какую книгу выбрать?
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Лучшие школы Иркутской области [18.10.2013]Родителям в России и в Иркутске в частности не хватало рейтингов школ, на которые можно было бы опереться при выборе учебного заведения. Теперь эти рейтинги появились.
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Высшая школа [19.07.2013]Михаил Винокуров: «Годовой оборот БГУЭП – два миллиарда рублей. Три четверти из них мы зарабатываем сами»
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Сергей Мозулев, БГУЭП: Наша уникальная программа позволяет систематизировать и расширить имеющиеся у слушателей знания и навыки, фактически получить экономическое образование всего за один год [03.07.2013]Для чего предпринимателю тратить свои деньги и время на обучение, если он уже добился определенных успехов в своем бизнесе? Что может предложить один из ведущих вузов Иркутска бизнесменам, стремящимся к профессиональному росту? Можно ли получить экономическое образование за год? На эти и другие вопросы отвечает исполнительный директор Байкальского центра экономического образования и предпринимательства БГУЭП Сергей Мозулев.
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ТОП-50 вакансий с заработной платой от 35 тыс.руб. Иркутск. [28.06.2013]
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38% россиян не против сменить квалификацию [28.06.2013]Жизнь не стоит на месте. Рано или поздно почти каждый специалист понимает: его знаний недостаточно для освоения новых карьерных высот. Может случиться и так, что работа в рамках имеющейся профессии уже не приносит ни морального, ни материального удовлетворения. И тогда встает вопрос о переквалификации.
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ТОП-50 вакансий с заработной платой от 35 тыс.руб. Иркутск. [17.05.2013]
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Николай Кузаков, СК «ГорСтрой»: "Еще не окончив курс, я ввел ряд изменений в структуру компании. Расходы выросли, но увеличилась и эффективность работы: сегодня мы можем вместо одной «вести» несколько стройплощадок" [24.04.2013]Распространено мнение, что дополнительное образование стало модным, и многие получают его только «для галочки». Мы узнали мнение реальных выпускников о том, не зря ли они потратили деньги и время на обучение.
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Виктор Селищев, «Стратегические Бизнес Системы»: "Осознание необходимости дополнительного образования приходило постепенно, с расширением круга моих обязанностей и вместе с желанием выполнять эту работу не просто так, а на очень хорошем уровне" [24.04.2013]Распространено мнение, что дополнительное образование стало модным, и многие получают его только «для галочки». Мы узнали мнение реальных выпускников о том, не зря ли они потратили деньги и время на обучение.
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Олег Ширшов, «Ростелеком»: "Образование – это одно из главных составляющих успеха в профессиональной жизни, именно поэтому я учусь практически всегда" [24.04.2013]Распространено мнение, что дополнительное образование стало модным, и многие получают его только «для галочки». Мы узнали мнение реальных выпускников о том, не зря ли они потратили деньги и время на обучение.
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ТОП-50 вакансий с заработной платой от 35 тыс.руб. Иркутск. [22.03.2013]
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Образование ребенка как долгосрочная инвестиция. О том, как составить план по созданию капитала на образование для ребенка рассказал директор Иркутского филиала "БКС Премьер" Эдуард Семенов [22.03.2013]Люди часто задаются вопросами об образовании для своих детей. Наиболее часто встречающиеся вопросы – из серии «Как выбрать вуз», «Какие специальности наиболее востребованы», «Как устроиться на работу после получения диплома», и многие другие. Впрочем, один из самых главных вопросов – как составить план по созданию капитала на образование для ребенка? Об этом нам рассказал директор Иркутского филиала БКС Премьер Эдуард Семенов.
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Образование по-взрослому [19.10.2012]Лозунг «Учиться, учиться и еще раз учиться» обрел вторую жизнь. Сегодня учатся все: и полные амбиций молодые специалисты, и умудренные опытом люди. Таково требование времени – без постоянного обновления знаний профессиональный успех немыслим. О том, какие возможности предлагает сегодня высшая школа, рассказывает декан факультета бизнеса и менеджмента Байкальской международной бизнес-школы ИГУ Мария Потапкина.