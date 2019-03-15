Специальные предложения от CENTURY 21. ул. Чкалова, 15, 6 этаж, тел.: 43-03-64, ул. Розы Люксембург, 176в/1, тел.: 43-02-42

Газета Дело
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Специальные предложения от CENTURY 21. ул. Чкалова, 15, 6 этаж, тел.: 43-03-64, ул. Розы Люксембург, 176в/1, тел.: 43-02-4215 марта 2019
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Строим правильно. Технический заказчик: незаменимый помощник в организации стройки [15.03.2019]Мы продолжаем рубрику «Строим правильно», в которой сотрудники одной из ведущих строительных компаний нашего региона «Стройцентр-Иркутск» рассказывают о правильной организации строительства. Сегодняшний материал посвящен одному из важнейших аспектов такой организации – функции технического заказчика. О нем рассказывает руководитель проектов компании Евгений Купряков.
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Средняя стоимость строящегося жилья в Иркутске на 07.03.2019 г. (тыс. руб./кв. м) [15.03.2019]По данным REALTY.IRK.RU. По вопросам подписки на бюллетень «Рынок недвижимости» обращайтесь: тел. 701-303
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Средняя стоимость коммерческой недвижимости в Иркутске на 07.03.2019 г. (тыс. руб./кв. м) [15.03.2019]По данным REALTY.IRK.RU. По вопросам подписки на бюллетень «Рынок недвижимости» обращайтесь: тел. 701-303
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Средняя стоимость вторичного жилья в Иркутске на 07.03.2019 г. (тыс. руб./кв. м) [15.03.2019]По данным REALTY.IRK.RU. По вопросам подписки на бюллетень «Рынок недвижимости» обращайтесь: тел. 701-303
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Сдаем офисы! Центр города! г. Иркутск, ул. Ленина, 6, скв. Кирова [15.03.2019]Собственник сдает помещение 330 кв. м (1 этаж, отд. вход) в здании рядом с обл. администрацией. Парковка. Возможность размещения световой вывески на фасаде.
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Сдаются офисы. г. Иркутск, ул. Байкальская, БЦ «Такота» [15.03.2019]Комфортные офисы, отличная инфраструктура, престижный район. В стоимость включены коммунальные платежи и охрана. Предложение от собственника.
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Супермаркет Слата проводит добрые часы [15.03.2019]
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Объявление о проведении торгов по продаже имущества предприятия ООО «Восток Морнефтегаз» [15.03.2019]Конкурсный управляющий Симонцев Игорь Алексеевич (ИНН 252100137842, СНИЛС 05785409500, член НП МСО ПАУ, ИНН 7705494552, ОГРН 1037705027249, Москва, Котельническая набережная, 17), действующий на...
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Как продать квартиру: советы юриста [13.03.2019]Считается, что у покупателя недвижимости рисков гораздо больше, чем у продавца. Однако при недостаточной юридической грамотности и продавец может остаться и без квартиры, и без денег. Как избежать рисков при продаже объекта? Что нужно знать, чтобы сделка прошла безопасно и быстро? Профессиональными советами делится специалист юридического отдела агентства недвижимости Century 21 «Недвижимость мира» Кристина Мешкова.
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Границы имеют значение [13.03.2019]Без какой процедуры не стоит покупать земельный участок и начинать строительство дома? Рассказывает основатель «Бюро Кадастровых Инженеров» Юлия Сагдеева.
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Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров ЗАО «ВостСибТИСИЗ» [13.03.2019]12 апреля 2019 года в 10-00 часов (время местное) состоится годовое общее собрание акционеров.
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Новые Готовые решения по НДС в системе КонсультантПлюс [12.03.2019]В систему КонсультантПлюс включены новые Готовые решения по НДС. В них рассмотрены как новшества (декларации, книги покупок и продаж и др.), так и вопросы, которые часто возникают у специалистов: исчисление, уплата, ставки, льготы, процедура возврата, вычеты и др.
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ПАО «Ростелеком» реализует недвижимость в Иркутской области [12.03.2019]
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«Я перфекционист». Правила бизнеса Алексея Распутина [15.02.2019]Руководитель ФСК «Родные Берега» Алексей Распутин живет в доме, который построила его компания. И это не только определенный знак качества для других дольщиков, но и возможность наблюдать за тем, как функционирует проект, глазами обычного жителя. Почему Алексей уверен, что идеал достижим? За счет чего удается на 100 % попадать в потребности и возможности покупателей? Какие шаги предпринимает компания, чтобы успешно перейти на «новые правила»? Как оптимизировать все процессы и в итоге возводить дома, укладываясь в один строительный сезон?
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#10yearschallenge: как менялись ТЦ в Иркутске [15.02.2019]За 10 лет рынок торговой недвижимости пережил глобальные перемены. Сегодня в торговые центры ходят не только чтобы купить товар, но и за атмосферой, приятным времяпрепровождением. Основная тенденция – в уходе от простой торговли в развлекательный формат. Кроме того, работу ТРЦ осложняет онлайн-торговля, которая за последние годы стала серьезным конкурентом для классического ритейла. А ведь еще совсем недавно, 10 лет назад, в Иркутске появился первый торгово-развлекательный центр. Татьяна Галущенко, директор по маркетингу ГК «Актив», вспоминает, что произошло за эти годы, и каким проектам, увы, не удалось реализоваться в Иркутске.
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Сдаются офисы. г. Иркутск, ул. Байкальская, БЦ «Такота» [15.02.2019]Комфортные офисы, отличная инфраструктура, престижный район. В стоимость включены коммунальные платежи и охрана. Предложение от собственника.
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Сдаем офисы! Центр города! г. Иркутск, ул. Ленина, 6, скв. Кирова [15.02.2019]Собственник сдает помещение 330 кв. м (1 этаж, отд. вход) в здании рядом с обл. администрацией. Парковка. Возможность размещения световой вывески на фасаде.
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Супермаркет Слата. Новая акция. «Успей купить!» [15.02.2019]
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К кому придут с проверкой в 2019 году: как узнать и подготовиться [15.02.2019]Узнать, нет ли вашей компании в плане проверок, можно на сайте Генпрокуратуры РФ в специальном разделе «Сводный план проверок субъектов предпринимательства на 2019 год» proverki.gov.ru.
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Средняя стоимость коммерческой недвижимости в Иркутске на 08.02.2019 г. (тыс. руб./кв. м) [15.02.2019]По данным REALTY.IRK.RU. По вопросам подписки на бюллетень «Рынок недвижимости» обращайтесь: тел. 701-303