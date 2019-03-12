Новые Готовые решения по НДС в системе КонсультантПлюс

В систему КонсультантПлюс включены новые Готовые решения по НДС. В них рассмотрены как новшества (декларации, книги покупок и продаж и др.), так и вопросы, которые часто возникают у специалистов: исчисление, уплата, ставки, льготы, процедура возврата, вычеты и др.

Например:

"Как облагается НДС у покупателя возврат товара продавцу с 1 апреля 2019 г.";

"Как отразить восстановление НДС в книге продаж";

"НДС при получении субсидий начиная с 1 января 2019 г.";

"Какие ошибки в счетах-фактурах препятствуют вычету по НДС";

"Как российской организации заполнить декларацию по НДС за период начиная с I квартала 2019 г.";

"В какой срок представляется уточненная декларация по НДС" и др.

На каждый вопрос - развернутый ответ, с пошаговыми инструкциями, примерами, образцами заполнения документов. Все Готовые решения регулярно обновляются.

Для поиска информации в системе КонсультантПлюс задайте интересующий вопрос в Быстром поиске.

Если система КонсультантПлюс у вас еще не установлена, вы можете получить бесплатно полный доступ к КонсультантПлюс на 3 дня.

Получить подробную информацию можно в сервисном центре Сети КонсультантПлюс ООО "КонсультантПлюс в Иркутске".