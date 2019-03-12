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Новые Готовые решения по НДС в системе КонсультантПлюс

12 марта 2019

В систему КонсультантПлюс включены новые Готовые решения по НДС. В них рассмотрены как новшества (декларации, книги покупок и продаж и др.), так и вопросы, которые часто возникают у специалистов: исчисление, уплата, ставки, льготы, процедура возврата, вычеты и др.

Например:

  • "Как облагается НДС у покупателя возврат товара продавцу с 1 апреля 2019 г.";
  • "Как отразить восстановление НДС в книге продаж";
  • "НДС при получении субсидий начиная с 1 января 2019 г.";
  • "Какие ошибки в счетах-фактурах препятствуют вычету по НДС";
  • "Как российской организации заполнить декларацию по НДС за период начиная с I квартала 2019 г.";
  • "В какой срок представляется уточненная декларация по НДС" и др.
  • На каждый вопрос - развернутый ответ, с пошаговыми инструкциями, примерами, образцами заполнения документов. Все Готовые решения регулярно обновляются.

Для поиска информации в системе КонсультантПлюс задайте интересующий вопрос в Быстром поиске.

Если система КонсультантПлюс у вас еще не установлена, вы можете получить бесплатно полный доступ к КонсультантПлюс на 3 дня.

Получить подробную информацию можно в сервисном центре Сети КонсультантПлюс ООО "КонсультантПлюс в Иркутске".

 

 


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