Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров ЗАО «ВостСибТИСИЗ»

12 апреля 2019 года в 10-00 часов (время местное) состоится годовое общее собрание акционеров.
Форма проведения собрания акционеров – совместное присутствие.
Место проведения собрания: 664007, г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, 57, офис 301.
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен на основании данных реестра акционеров ЗАО «ВостСибТИСИЗ» по состоянию на 21 марта 2019 года.
Начало регистрации акционеров или их доверенных лиц в 9-00 часов местного времени.
Повестка дня годового собрания акционеров:
- Утверждение годового отчета общества, бухгалтерского баланса,
в том числе отчета о финансовых результатах.
- Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) ЗАО «ВостСибТИСИЗ» за счет прибыли, полученной по итогам финансового (2018) года.
- Прекращение полномочий действующего состава совета директоров ЗАО «ВостСибТИСИЗ».
- Избрание совета директоров ЗАО «ВостСибТИСИЗ».
- Назначение ревизора ЗАО «ВостСибТИСИЗ».
- Утверждение аудитора ЗАО «ВостСибТИСИЗ».
С информацией (материалами), подлежащей представлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров при подготовке к его проведению, акционеры (их представители) могут ознакомиться по адресу: 664007, г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, 57, офис 301, с 25 марта по 11 апреля с.г. ежедневно, кроме выходных и праздничных дней, с 14-00 до 17-00 часов, время местное.
Генеральный директор ЗАО «ВостСибТИСИЗ» Ю.Е.Тен