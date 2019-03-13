Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров ЗАО «ВостСибТИСИЗ»

12 апреля 2019 года в 10-00 часов (время местное) состоится годовое общее собрание акционеров.

Форма проведения собрания акционеров – совместное присутствие.

Место проведения собрания: 664007, г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, 57, офис 301.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен на основании данных реестра акционеров ЗАО «ВостСибТИСИЗ» по состоянию на 21 марта 2019 года.

Начало регистрации акционеров или их доверенных лиц в 9-00 часов местного времени.

Повестка дня годового собрания акционеров:

Утверждение годового отчета общества, бухгалтерского баланса,

в том числе отчета о финансовых результатах. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) ЗАО «ВостСибТИСИЗ» за счет прибыли, полученной по итогам финансового (2018) года. Прекращение полномочий действующего состава совета директоров ЗАО «ВостСибТИСИЗ». Избрание совета директоров ЗАО «ВостСибТИСИЗ». Назначение ревизора ЗАО «ВостСибТИСИЗ». Утверждение аудитора ЗАО «ВостСибТИСИЗ».

С информацией (материалами), подлежащей представлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров при подготовке к его проведению, акционеры (их представители) могут ознакомиться по адресу: 664007, г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, 57, офис 301, с 25 марта по 11 апреля с.г. ежедневно, кроме выходных и праздничных дней, с 14-00 до 17-00 часов, время местное.

Генеральный директор ЗАО «ВостСибТИСИЗ» Ю.Е.Тен