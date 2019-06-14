Новую «сухую» газоочистку запустили на Иркутском алюминиевом заводе РУСАЛа

На Иркутском алюминиевом заводе РУСАЛа состоялось торжественное открытие СГОУ-32 – новой «сухой» газоочистной установки. К настоящему времени на СГОУ завершены все пуско-наладочные работы, с начала года установка без нареканий отработала опытно-промышленный период и введена в промышленную эксплуатацию. Генеральный директор ИркАЗа Олег Буц рассказывает гостям и сотрудникам завод о преимуществах новой СГОУ

Фото предоставлено пресс-службой ИркАЗа Газоочистная установка является собственной разработкой специалистов АО «СибВАМИ» (также входит в структуру РУСАЛа) и не имеет аналогов в России. Аналогичная СГОУ уже работает на Братском алюминиевом заводе, далее опыт будет тиражироваться на другие заводы компании.На ИркАЗе СГОУ установлена на севере третьей серии электролиза и обслуживает пятый и шестой корпуса. Именно в этих корпусах работает опытный участок «ЭкоСодерберга» – это модернизированные электролизеры, более эффективные с точки зрения экологии и энергопотребления. В сочетании с новой СГОУ они образуют замкнутую систему производства с показателями очистки отходящих газов выше 99%.

– При такой системе глинозем перед загрузкой в электролизеры сначала попадает в газоочистную установку, где очищает газы от фтористых соединений, адсорбируя их. Затем этот фторированный глинозем подается в электролизный цех для производства алюминия. В следующем цикле производства все повторяется, – рассказал генеральный директор АО «СибВАМИ» Вячеслав Григорьев на торжественном открытии СГОУ.

В 2019 году на ИркАЗе начнется строительство еще двух таких же СГОУ. Кроме того, продолжится перевод электролизеров на технологию «ЭкоСодерберга».

– В рамках масштабной программы экологической модернизации уже в этом году мы переведем на технологию «ЭкоСодерберга» еще 80 электролизеров на третьей серии. А до конца 2024 года модернизируем и оснастим новыми газоочистками все корпуса основного ИркАЗа. В общей сложности на заводе будут работать шесть таких установок, – поделился планами на будущее генеральный директор предприятия Олег Буц.

– Безусловно, ввод в эксплуатацию нового промышленного оборудования – это всегда праздник для производственников. А сегодня – это праздник вдвойне, потому что это знаменательное событие для всего Шелехова и Шелеховского района. Мы все прекрасно знаем, что в Байкальском регионе существует масса экологических проблем, и отрадно, когда крупные промышленные предприятия, без которых мы не представляем себе жизни в нашем регионе, системно и последовательно реализуют природоохранные мероприятия, – прокомментировал депутат Государственной думы России Сергей Тен, также присутствовавший на открытии установки.

Компания РУСАЛ уделяет большое внимание экологоохранным мероприятиям на своих предприятиях и территориях присутствия. В частности, только на ИркАЗе на эти цели было направлено 519 млн руб. в 2017 г. и 500 млн руб. в 2018 г.

Отдельным направлением деятельности компании являются социальные экологические акции. Самым крупным проектом в этой сфере является «Зеленая волна» – программа озеленения города, выполняемая силами заводчан и волонтеров. Благодаря ей, в Шелехове появилось несколько новых зеленых уголков, а общее количество высаженных за два года деревьев и кустарников превысило 500.

Депутат Государственной Думы Сергей Тен (в центре), глава города Шелехов Сергей Липин (слева)

Фото предоставлено пресс-службой ИркАЗа

– Отрадно, что решение экологических задач является приоритетом для завода, для РУСАЛа, поскольку это проявление ответственности за каждого жителя нашего города. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить рабочий совет заводчан за акцию по высадке дубовой аллеи, которую провели на прошлой неделе, – сказал глава города Шелехов Сергей Липин.