Баланс ОАО «Иркутскагроремонт» на 31.12.2018 года

Газета Дело
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Баланс ОАО «Иркутскагроремонт» на 31.12.2018 года9 августа 2019
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Аренда помещений. г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, д. 7Б [09.08.2019]Сдается 3 помещения на 1 и 2 этажах площадью по 50 кв. м в нежилом 2-этажном здании за гостиницей «Ангара». Центр города, развитая городская инфраструк- тура, подъездные пути, парковка, автостоянка.
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Агентство Регионального Развития. Федеральная сеть консультантов по коммерческой недвижимости. [09.08.2019]Есть помещение – нет арендатора/покупателя? Есть бизнес – нет помещения? Звоните – решим!
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Средняя стоимость коммерческой недвижимости в Иркутске на 02.08.2019 г. (тыс. руб./кв. м) [09.08.2019]По данным REALTY.IRK.RU. По вопросам подписки на бюллетень «Рынок недвижимости» обращайтесь: тел. 701-303
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Средняя стоимость строящегося жилья в Иркутске на 02.08.2019 г. (тыс. руб./кв. м) [09.08.2019]По данным REALTY.IRK.RU. По вопросам подписки на бюллетень «Рынок недвижимости» обращайтесь: тел. 701-303
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Средняя стоимость вторичного жилья в Иркутске на 02.08.2019 г. (тыс. руб./кв. м) [09.08.2019]По данным REALTY.IRK.RU. По вопросам подписки на бюллетень «Рынок недвижимости» обращайтесь: тел. 701-303
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ПАО НПК «Иркут» извещает о проведении торгов по продаже имущества 28 августа 2019 г. [09.08.2019]
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ПАО «Ростелеком» реализует недвижимость в Иркутской области [09.08.2019]
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Поправки в ГК с 1 октября: цифровые права, электронная форма сделок, смарт-контракты и другие изменения [09.08.2019]С 1 октября 2019 года вступит в силу Федеральный закон от 18.03.2019 № 34-ФЗ (далее – Закон № 34-ФЗ), который предусматривает ряд нововведений в ГК РФ. Целью закона является закрепление базовых положений для регулирования рынка новых «цифровых» объектов экономических отношений (в частности, криптовалюты), а также для совершения и исполнения сделок в цифровой среде.
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Аренда помещений. г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, д. 7Б [12.07.2019]Сдается 3 помещения на 1 и 2 этажах площадью по 50 кв. м в нежилом 2-этажном здании за гостиницей «Ангара». Центр города, развитая городская инфраструктура, подъездные пути, парковка, автостоянка.
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Средняя стоимость коммерческой недвижимости в Иркутске на 05.07.2019 г. (тыс. руб./кв. м) [12.07.2019]По данным REALTY.IRK.RU. По вопросам подписки на бюллетень «Рынок недвижимости» обращайтесь: тел. 701-303
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Средняя стоимость строящегося жилья в Иркутске на 05.07.2019 г. (тыс. руб./кв. м) [12.07.2019]По данным REALTY.IRK.RU. По вопросам подписки на бюллетень «Рынок недвижимости» обращайтесь: тел. 701-303
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Средняя стоимость вторичного жилья в Иркутске на 05.07.2019 г. (тыс. руб./кв. м) [12.07.2019]По данным REALTY.IRK.RU. По вопросам подписки на бюллетень «Рынок недвижимости» обращайтесь: тел. 701-303
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Агентство Регионального Развития. Федеральная сеть консультантов по коммерческой недвижимости. [12.07.2019]Коммерческая недвижимость у нас! Есть помещение – нет арендатора/покупателя? Есть бизнес – нет помещения?Звоните – решим!
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Мобильное приложение «Моя Слата» в твоем смартфоне! [12.07.2019]
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ПАО «Ростелеком» реализует недвижимость в Иркутской области [12.07.2019]
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Правовой календарь на III квартал в системе КонсультантПлюс [12.07.2019]Важные изменения законодательства, начиная с 1 июля по 30 сентября 2019 года, собраны в Правовом календаре на III квартал, который включен в систему КонсультантПлюс. Изменения затронут многие сферы деятельности: налоги, ЖКХ, торговлю, госзакупки, транспорт, туризм, судопроизводство и многое другое.
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Бухгалтерский баланс ОАО «Чунский лесопромышленный» [14.06.2019]Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2018 г. (тыс. руб.)
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ВЕЛОлето! Будь с Gillette-ом [14.06.2019]Супермаркет Слата. Акция с 1 по 30 июня 2019 г.
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V БАЙКАЛЬСКИЙ САММИТ РОССИЙСКОЙ ГИЛЬДИИ УПРАВЛЯЮЩИХ И ДЕВЕЛОПЕРОВ [14.06.2019]24-25 июля 2019
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ПАО «Ростелеком» реализует недвижимость в Иркутской области [14.06.2019]