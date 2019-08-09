Баланс ОАО «Иркутскагроремонт» на 31.12.2018 года

Поправки в ГК с 1 октября: цифровые права, электронная форма сделок, смарт-контракты и другие изменения

С 1 октября 2019 года вступит в силу Федеральный закон от 18.03.2019 № 34-ФЗ (далее – Закон № 34-ФЗ), который предусматривает ряд нововведений в ГК РФ. Целью закона является закрепление базовых положений для регулирования рынка новых «цифровых» объектов экономических отношений (в частности, криптовалюты), а также для совершения и исполнения сделок в цифровой среде.