ПАО «Корпорация «Иркут» извещает о проведении торгов по продаже имущества 11 октября 2019 г.

Евгений Девочкин: «Лучше рано, чем поздно». Почему строительная компания «Максстрой» решила работать по эскроу

​​​​​​​Разрешение на строительство ЖК «Гранд-Парк» было на руках у Евгения Девочкина, генерального директора компании «Максстрой», задолго до вступления в силу нового закона о «долевке». Но он решил не достраивать объект по старой схеме, а начать «игру по новым правилам»: получил проектное финансирование в ВТБ – и, несмотря на все трудности процесса – не жалеет о принятом решении. «Лучше рано, чем поздно», говорит он. Тем более, новая схема оказалась удобной: когда не зависишь от продаж, можно, наконец, спокойно заниматься своей работой: строить – причем в полтора раза быстрее – и следить за качеством.