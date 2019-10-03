Портал о недвижимости REALTY.IRK.RU подготовил ТОП-10 самых дешевых новостроек Иркутска и Иркутского района. Новостройки отранжированы по минимальной стоимости квартиры в жилом комплексе. Все участвующие в рэнкинге квартиры вписались в бюджет до 1,75 млн руб. В большинстве случаев это квартиры-студии площадью до 30 кв. м. Верхние строчки ТОПа дешевых квартир, ожидаемо, заняли жилые комплексы, расположенные в ближайшем пригороде, а также в Ленинском районе Иркутска, однако пока можно купить квартиру в пределах от 1,4 до 1,7 млн руб. в Куйбышевском и Свердловском районах.
1. ЖК «Березовый»
Минимальная стоимость квартиры – 908,4 тыс. руб. (квартира 24,5 кв.м)
Расположение: Иркутский р-н, пос. Березовый
Срок сдачи: 3 кв. 2020г.
Застройщик: Норд-Вест
2. ЖК «Огни Иркутска»
Минимальная стоимость квартиры – 961,74 тыс. руб. (квартира 26,14 кв.м)
Расположение: г. Иркутск, Ленинский р-н, ул. Розы Люксембург, Томсона
Срок сдачи: 3 кв. 2020г.
Застройщик: Домострой Профи
3. ЖК «Новое Ново-ленино»
Минимальная стоимость квартиры – 1100 тыс. руб. (квартира 24,5 кв.м)
Расположение: г. Иркутск, Ленинский р-н, 8 микрорайон
Срок сдачи: 1 кв. 2020г.
Застройщик: ДомСтрой
4. Мкр. «Эволюция»
Минимальная стоимость квартиры – 1270,92 тыс. руб. (квартира 28,56 кв.м)
Расположение: г. Иркутск, Ленинский р-н, 6 микрорайон
Срок сдачи: 4 кв. 2021г.
Застройщик: УКС г. Иркутска
5. ЖК «Март»
Минимальная стоимость квартиры – 1399,19 тыс. руб. (квартира 29,77 кв.м)
Расположение: г. Иркутск, Куйбышевский р-н, ул. Киренская
Срок сдачи: 4 кв. 2020г.
Застройщик: Профитстрой
6. ЖК «Южный парк»
Минимальная стоимость квартиры – 1475 тыс. руб. (квартира 29,5 кв.м)
Расположение: Иркутский р-н, за мкр. Юбилейный
Срок сдачи: 1 кв. 2020г.
Застройщик: СибЭнергоРемСтрой
7. мкр. «Современник»
Минимальная стоимость квартиры – 1537 тыс. руб. (квартира 33,43 кв.м)
Расположение: Иркутский р-н, пос. Дзержинск
Срок сдачи: 4 кв. 2019г.
Застройщик: ДомСтрой
8. ЖК «Alma Mater»
Минимальная стоимость квартиры – 1593,59 тыс. руб. (квартира 21,83 кв.м)
Расположение: г. Иркутск, Свердловский р-н, ул. 4-я Железнодорожная
Срок сдачи: сдан
Застройщик: Родные берега
9. ЖК на бул. Рябикова
Минимальная стоимость квартиры – 1621,2 тыс. руб. (квартира 38,5 кв.м)
Расположение: г. Иркутск, Свердловский р-н, булл. Рябикова
Срок сдачи: 4 кв. 2019г.
Застройщик: Авиценна-Строй
10. мкр. «Современник»
Минимальная стоимость квартиры – 1717,52 тыс. руб. (квартира 33,35 кв.м)
Расположение: Иркутский р-н, пос. Дзержинск
Срок сдачи: 4 кв. 2019г.
Застройщик: Гранд-Строй