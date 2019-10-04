В тренде – компактность и экологичность

Корреспонденты Газеты Дело также побывали на выставке «Свой дом EXPO» и побеседовали с архитекторами и дизайнерами о том, что сегодня актуально в загородном домостроении и как подобные мероприятия формируют «насмотренность» и вкус заказчиков. Публикуем некоторые интересные цитаты.

О трендах

Елена Березина, совладелица и арт-директор компании S-Classic:

– Работая в интерьерном бизнесе уже 25 лет, я хочу сказать: о таких масштабных проектах, как «Патроны Парк», 20 лет назад (даже 10 лет назад!) мы и наши клиенты не мечтали. Все эти годы мы продолжали бороться с нелепыми планировками квартир и тесными подъездами в многоэтажных домах. Поэтому очень приятно, что у людей появилась такая возможность – покупать дом на природе, дом с прекрасными большими окнами, со свободной планировкой, где можно реализовать любые интерьерные фантазии.

Что касается площади загородных домов, то современная тенденция такова, что люди сейчас более разумно подходят к размерам жилья. Для комфортной жизни людям необходимо ~150–200 квадратных метров, может, чуть больше. Наши клиенты, пожив в огромных коттеджах, поняли, что дома площадью 1000 квадратных метров трудно не только построить, но обслуживать.

Еще один из важных трендов – это грамотный подход собственников жилья к бюджету. Люди стали чаще приходить с вопросом: «Сколько нужно денег на оборудование дома площадью, например, 150-200 квадратных метров?».

Екатерина Горголо, интерьерный салон Modul и дизайн-студия ModulProject:

– Какое-то время назад наши заказчики при реализации интерьера ставили задачу «Сделать не хуже, чем у соседа». Им важно было подчеркнуть статус. Но сегодня рынок меняется, и клиент приходит с совершенно другим запросом – на индивидуальность и экологичность – не только интерьера, но и бюджета, и времени.

Еще один тренд, который можно использовать как ориентир при обустройстве жилища – ликвидность интерьера. Это новая история не только в развитии интерьера, но и в развитии целого рынка.

Ольга Павлова, «Проектная мастерская Дом-А»:

– Зачастую сталкиваюсь с тем, что заказчику очень хочется в доме больших панорамных окон, большое количество воздуха и открытого пространства. Этакий «Вау-эффект». Но со временем, пожив в доме с длинными переходами от одной зоны или комнаты в другую, заказчик начинает ценить уединение и камерность, когда в шаговой доступности нужные предметы и вещи. Однажды у меня были заказчики, которым я оформляла огромный дом на тысячу квадратов. Спальня была порядка пятидесяти метров. В итоге заказчикам было очень некомфортно в большой комнате с высоченными потолками. Спроектировали конструкцию с балдахином.

Уединенность и защищенность – это нормально, когда можно во время сна забраться в свою «норку» и отключить все «антенны», которые и так днем перегружены... Это к вопросу о восприятии пространства. Именно поэтому сегодня появилась тенденция к уменьшению дома. Дома становятся меньше, компактнее.

О мероприятии

Ольга Соколова, Студия «ARSO»:

– Заказчик не должен быть сам дизайнером, для этого есть профессионалы. Но есть такое понятие, как «насмотренность». Это как начитанность. Одно дело – полистать картинки в интернете, а другое – посмотреть на серьезные работы. Здесь представлены проекты, на каждый из которых потрачены месяцы, а до этого авторы долго учились.

Насколько я заметила, гости не разглядывают нюансы всех планировок. Скорее они формируют здесь общее впечатление, ищут то, что им близко. Такими мероприятиями мы формируем у иркутян вкус, уровень. И у нас это получается не хуже, чем в Москве и Питере, а в чем-то даже и лучше, потому что архитектурные работы учитывают нашу природу, Байкал.

Андрей Тигунцев, «Бюро Архитектурных Решений Тигунцева А»:

– Любопытно посмотреть, что интересно людям. Я выставил несколько объектов в разной стилистике специально, чтобы понимать, какие дома люди хотят строить: хотят ли что-то более футуристичное или, напротив, домашнее и уютное?

Зачастую заказчики, приходя к архитектору, не знают, что им нужно. Многие ездят по миру, видят что-то интересное, привозят картинку: «Хотим такое». И ты начинаешь объяснять, что это, например, не подходит для наших климатических условий, а это – потому что менталитет у нас другой.