ПАО «Ростелеком» реализует недвижимость в Иркутской области

Газета Дело
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ПАО «Ростелеком» реализует недвижимость в Иркутской области4 октября 2019
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Байкальский архитектурно-строительный форум. 8 ноября 2019 года. [04.10.2019]Тема: Энергоэффективность. пассивный дом. «Раннее бронирование» до 15 октября!
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Аренда помещений. г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, д. 7Б [04.10.2019]Сдается 3 помещения на 1 и 2 этажах площадью по 50 кв. м в нежилом 2-этажном здании за гостиницей «Ангара». Центр города, развитая городская инфраструктура, подъездные пути, парковка, автостоянка.
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ПАО «Корпорация «Иркут» извещает о проведении торгов по продаже имущества 11 октября 2019 г. [04.10.2019]
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Агентство Регионального Развития. Федеральная сеть консультантов по коммерческой недвижимости. [04.10.2019]Есть помещение – нет арендатора/покупателя? Есть бизнес – нет помещения? Звоните – решим!
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Средняя стоимость коммерческой недвижимости в Иркутске на 27.09.2019 г. (тыс. руб./кв. м) [04.10.2019]По данным REALTY.IRK.RU. По вопросам подписки на бюллетень «Рынок недвижимости» обращайтесь: тел. 701-303
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Средняя стоимость вторичного жилья в Иркутске на 27.09.2019 г. (тыс. руб./кв. м) [04.10.2019]По данным REALTY.IRK.RU. По вопросам подписки на бюллетень «Рынок недвижимости» обращайтесь: тел. 701-303
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Система КонсультантПлюс: важные изменения законодательства с 1 октября по 31 декабря 2019 года [04.10.2019]В IV квартале 2019 года произойдут многочисленные изменения в правовом регулировании. Отметим некоторые наиболее важные из них.
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Илья Круговых: «Планируем построить первый брендовый отель на Байкале» [03.10.2019]Стратегия развития туризма «Южное побережье Байкала», над которой Сбербанк работал в течение года, утверждена. Всего за три недели после её утверждения банк получил около 20 заявок инвесторов общим бюджетом в 8 млрд рублей. Илья Круговых, коммерческий директор ГК «Актив», один из инвесторов проекта, рассказал Газете Дело, как компания пришла к решению построить гостиницы в Листвянке и Иркутске, на какого целевого туриста они рассчитаны, и как на это повлиял проект Сбербанка.
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«Дома 120-й серии можно собирать и летом, и зимой». Сергей Эйсбруннер – о преимуществах технологии сборного железобетона [03.10.2019]Строить многоквартирные дома можно в сжатые сроки, с заводским качеством и круглый год. Все это позволяет технология сборного железобетона. Чем хороша 120-я серия и почему она может оказаться особенно интересной сегодня, при переходе жилищной отрасли на проектное финансирование и эксроу-счета? На вопросы Газеты Дело ответил директор завода железобетонных изделий компании «Сибавиастрой» Сергей Эйсбруннер.
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Топ-10 самых дешевых новостроек Иркутска [03.10.2019]Портал о недвижимости REALTY.IRK.RU подготовил ТОП-10 самых дешевых новостроек Иркутска и Иркутского района. Новостройки отранжированы по минимальной стоимости квартиры в жилом комплексе. Все участвующие в рэнкинге квартиры вписались в бюджет до 1,75 млн руб. В большинстве случаев это квартиры-студии площадью до 30 кв. м. Верхние строчки ТОПа дешевых квартир, ожидаемо, заняли жилые комплексы, расположенные в ближайшем пригороде, а также в Ленинском районе Иркутска, однако пока можно купить квартиру в пределах от 1,4 до 1,7 млн руб. в Куйбышевском и Свердловском районах.
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Средняя стоимость строящегося жилья в Иркутске на 27.09.2019 г. (тыс. руб./кв. м) [03.10.2019]По данным REALTY.IRK.RU. По вопросам подписки на бюллетень «Рынок недвижимости» обращайтесь: тел. 701-303
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ЖК «Гранд-Парк»: как строится один из первых проектов по эскроу в Иркутске? [02.10.2019]ЖК «Гранд-Парк», строящийся в границах улиц Захарова, Сеченова, Мухиной и Бородина, привлекает внимание. Это неудивительно: новые 17-этажные дома красивы, гармоничны и находятся в удачном месте. Там, где раньше стояли унылые старые домики барачного типа, появился современный микрорайон с развитой инфраструктурой. Об особенностях ЖК «Гранд-Парк» и о том, что позволяет строить его с высоким качеством и опережением сроков, Газете Дело рассказала заместитель директора ООО «Максстрой» Светлана Валеева.
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От традиции до футуризма. Какие проекты архитекторов и дизайнеров увидят гости выставки «Свой дом EXPO»? [11.09.2019]Каждый посетитель выставки «Свой дом EXPO» сможет отдать свой голос за лучший, по его мнению, проект архитектора и дизайнера. Выбор вряд ли будет простым: свои идеи представят профессионалы не только из Иркутска, но и из Улан-Удэ, Ангарска, Москвы, Санкт-Петербурга, Японии.
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«Свой дом EXPO»: что вас ждет на выставке 14 и 15 сентября? [09.09.2019]Всего через несколько дней в поселке Патроны Парк пройдет первая выставка архитектуры и дизайна «Свой дом EXPO». 14 и 15 сентября, с 11.00 до 18.00, здесь можно будет не только познакомиться с работами профессиональных дизайнеров и архитекторов, но и «попробовать загородную жизнь на вкус». Мы попросили одного из организаторов события Лору Кузнецову провести для читателей Газеты Дело «заочную экскурсию» по выставке.
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Загородный дом будущего: как не построить дом, который «морально устарел лет на 30»? [06.09.2019]До выставки архитектуры и дизайна «Свой дом EXPO» в поселке Патроны Парк – считанные дни. Накануне события организатор выставки, девелопер Дмитрий Кузнецов и участник профессионального жюри, дизайнер Сергей Шергин обсудили мероприятие. Кому и зачем нужно пойти на выставку? Может ли она воспитать вкус заказчика? Что делать с дилетантизмом в дизайне? И каким должен быть загородный дом будущего?
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Лизинг недвижимости. 10 причин попробовать новый инструмент [06.09.2019]Если вы думаете, что недвижимость можно приобрести только за собственные деньги или в кредит, то вы ошибаетесь. «РАФТ ЛИЗИНГ» презентовала в Иркутске лизинг недвижимости для юридических лиц. Теперь практически любой объект можно приобрести быстро и без залогов. Елена Дуберштейн, директор по маркетингу ООО «РАФТ ЛИЗИНГ», на "завтраке с коллегами" - мероприятии для руководителей агентств недвижимости и отделов продаж строительных компаний - рассказала об основных преимуществах нового инструмента.
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Агентство Регионального Развития. Федеральная сеть консультантов по коммерческой недвижимости. [06.09.2019]Есть помещение – нет арендатора/покупателя? Есть бизнес – нет помещения? Звоните – решим!
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Аренда помещений. г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, д. 7Б [06.09.2019]Сдается 3 помещения на 1 и 2 этажах площадью по 50 кв. м в нежилом 2-этажном здании за гостиницей «Ангара». Центр города, развитая городская инфраструк- тура, подъездные пути, парковка, автостоянка.
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16-19 октября 2019 года. СибЭкспоЦентр. г. Иркутск. Ярмарка недвижимости. Ипотека. Кредиты [06.09.2019]
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ПАО «Корпорация «Иркут» извещает о проведении торгов по продаже имущества 11 октября 2019 г. [06.09.2019]