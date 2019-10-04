«Присоединяйтесь, проекту – быть!» Наталья Волощенко о проекте «Южное побережье Байкала»

Поток «диких туристов» на Байкал создает мощную антропогенную нагрузку на природу, при минимальном вкладе в экономику региона и благосостояние жителей. Исправить эту ситуацию поможет проект «Южное побережье Байкала», разработанный по инициативе Байкальского банка ПАО Сбербанк совместно с Правительством Иркутской области. Проект был представлен Сбербанком на 25-м Международном форуме-выставке по туризму «Отдых Leisure 2019», проходившем в Московском Экспоцентре с 10 по 12 сентября. Как увеличить турпоток на Байкал в два раза, почему важно заниматься маркетингом собственной территории, и зачем бизнесу подключаться к проекту, рассказала Наталья Волощенко, директор Управления продаж крупному и среднему бизнесу Байкальского банка Сбербанка.

«Необходимо заниматься маркетингом собственной территории»

Наталья Владимировна, что дает Сбербанку участие в таком масштабном туристическом форуме?

– Это позволяет информировать крупнейших участников туристического рынка о нашем проекте «Южное побережье Байкала» и о возможностях, которые он даёт. Чем больше у нас партнеров, тем мы сильнее, тем больше у нас интеллектуальных и финансовых ресурсов. Мы хотим показать, что, как бы громко это ни звучало, туристическая отрасль имеет огромный потенциал, она вполне может опередить в России добывающую отрасль – по темпам прироста и увеличить вклад в ВВП более чем в 10 раз. За туристической отраслью будущее, и совместными усилиями мы можем на это повлиять.

Если проанализировать состав участников российского форума, никого восточнее Томска на этой выставке мы не увидели, Сибирь практически не представлена и наш Байкал лишь упоминается в выступлениях. Вы думаете, можно реально исправить ситуацию?

– На форуме часто говорят, что сегодняшний маркетинг мертв, что его законы не действуют. На мой взгляд, это слишком категорично. У маркетинга свои законы, и их не обойти. Продвигая туристический продукт, ты продаешь географию, территорию, связанные с ними эмоции. И продавать их нужно там, где есть целевая аудитория. Ну и где же продвигать Байкал, если не на самом крупном в России туристическом форуме?

Поэтому, конечно, региону и представителям отрасли нужно участвовать в таких масштабных мероприятиях, участвовать последовательно и громко! Нужно говорить о нашей уникальной территории и формировать её позитивный имидж. А не так, как это зачастую бывает в СМИ… Ведь если набрать в поиске «Иркутская область» и «Байкал», в результате получишь ссылки на материалы, где 90% негатива. Нам необходимо заниматься маркетингом собственной территории!

Кстати, об участниках выставки – за Томском не всё здесь заканчивалось. Мы видели, например, экспозицию Якутии. Она находится куда дальше Байкала, но коллеги – молодцы; они продвигают свой регион, приехали, устроили шоу, вызвали к себе интерес.

Безопасность плюс цифровизация

Задача таких мероприятий – «себя показать и на других посмотреть», а заодно получить новую информацию. Это удалось?

– Однозначно. Мы убедились, что движемся в правильном направлении. И получили много полезной информации. С прошлого форума, например, мы много идей привезли; поняли, что нужно задуматься не только о размещении туриста, об его питании, о развлечениях, но и о безопасности. Это один из самых важных критериев для туриста, и этому уделяется очень мало внимания. Поэтому мы «зашили» критерий безопасности в стратегию развития туризма, намеченную проектом «Южное побережье Байкала».

На форуме прозвучало предложение по электронным визам для туристов. Насколько это интересно, в том числе для нашего региона?

– Консультанты давно посчитали, насколько каждая ступенька в торговую точку снижает входящий поток. Чем больше ступенек – тем больший поток отсекается. Так и в туризме. Любые трудности, которые надо преодолеть туристу на пути к заветному месту, снижают его оптимизм и желание побывать именно в этой географической точке. Чем легче человеку добраться до запланированного места путешествия, тем выше конвертация. Электронная виза – это то, что облегчает путь туриста, и это, конечно, здорово.

А как вам идея географических уроков? Представители Московской области поделились опытом таких образовательных турмаршрутов для школьников и Вы очень живо реагировали на их рассказ – на благодатную почву информация легла?

– Это прекрасная идея. Одна из наших проблем – нетолерантность жителей к туристам. Нетолерантность – это крайняя степень, чаще встречается простое равнодушие. Наши жители не до конца осознают, что даже если они не работают в туристической сфере, эта отрасль косвенно влияет на их жизнь. Туристы тратят деньги, и через какое-то количество итераций это все равно отражается на благополучии жителей.

Соответственно, они все должны работать на это. Но в нас это качество разумного гостеприимства никто не воспитывает. Действительность такова, что у нас пока не престижно работать в сфере услуг и не развита культура приема гостей. Начинать надо с малого, с воспитания этих качеств гостеприимства и особой любви к месту своего проживания у школьников и молодежи. Живые географические уроки – находка для такого воспитания.

Согласитесь, мы живем в уникальном регионе, но на самом деле мало знаем о своей географии. А ведь у нас столько уникальных мест! Надо обязательно создавать специальную программу для детей, чтобы они знали о таких местах, взращивать в них и любовь к своей территории, и дружелюбие к гостям. Живые уроки географии – это идея, которая легко реализуется усилиями неравнодушных людей. В том числе, Сбербанком. Мне кажется, это вообще надо срочно делать.

Чей опыт на форуме показался вам полезным?

– Мне понравилась мысль про цифровизацию. На рынок выходят «аватары» – заменители путешествия. Это когда ты не можешь путешествовать, но можешь взять и посмотреть видео. Это хороший способ монетизации. У нас есть компании в регионе, которые, имеют технологии и маркетинговый план по монетизации этого тренда, его надо обязательно использовать.

«Бизнесом надо заниматься здесь и сейчас»

Проект «Южное побережье Байкала» вошел в стартовую стадию реализации. Чего в рамках проекта удалось достичь на сегодняшний день?

– Да, сейчас уже завершено создание общей стратегии развития регионального туризма, мы переходим к практическим действиям и можно говорить о заинтересованном внимании со стороны инвесторов. За три первых недели после утверждения стратегии мы получили около 20 заявок общим бюджетом проектов на 8 млрд рублей от компаний, готовых инвестировать в развитие туризма на южном берегу Байкала. Уже разработано 6 брендовых туристических маршрутов в конкретных географических точках Иркутской области и Бурятии, сделаны расчеты по ключевым показателям развития нового турпроекта. К 2023 году эти показатели будут достигнуты.

К каким конкретным изменениям для туристической отрасли это приведет?

– Проект имеет конкретные задачи – сгладить сезонный спрос на туристические предложения, увеличить ежегодный турпоток до 3 миллионов человек. И эта задача – вполне реальная. К примеру, Канаду и ее туристический парк, который по климатическим, географическим, природоохранным характеристикам схож с Прибайкальем, ежегодно посещает 4 млн туристов, тогда как у нас, с более привлекательным тур-активом в виде Байкала и большей территорией – всего 1,7 млн человек. В России сегодня поставлена государственная цель развития туристической отрасли, и наш проект является частью национальной политики. У Сбербанка есть база, есть финансовая сила и мы готовы стать проводником туристической стратегии.

Увеличить турпоток в 2 раза? Впечатляет!

– Увеличится не только поток. Изменится так называемый «портрет туриста», возрастет срок его пребывания в туристической зоне, вырастет качество его обслуживания и уровень услуг в целом. Результатом станет адекватное повышение среднего чека расходов туриста. Этот результат будет достигнут благодаря объединенным усилиям нашего банка, региональной власти, маркетинговым решениям и бизнес-поддержке.

Мне близка мысль Майи Ломидзе, президента ассоциации туроператоров России, которую она озвучила на форуме, о том, что есть макроэкономические тренды, и их надо держать в голове и не упускать из виду, но бизнесом надо заниматься прямо сейчас.

Можно много говорить о рисках и сложностях современного бизнеса, о налоговом бремени или отсутствии перспектив, а можно приложить усилия и вырваться вперед. Именно этот вариант и предлагает сегодня Байкальский банк. Проект «Южное побережье Байкала» – перспектива, которая поможет сохранить озеро, равномерно распределить туристическую нагрузку на его прибрежную территорию, и при этом привлечет поток финансов, необходимый экономике региона и предпринимательству для развития. Присоединяйтесь, этому проекту – быть!

Справка

Проект «Южное побережье Байкала», разработанный Байкальским банком Сбербанка совместно с Правительством Иркутской области», представителями бизнес- сообщества , экспертами туристической отрасли, представляет собой стратегию развития туризма в регионе. Для его реализации банком составлена Дорожная карта, определен объем инвестиций –22,4 млрд, рублей, разработано более двадцати т.н. «коробочных предложений» для малого, среднего и крупного бизнеса. Проектные предложения рассчитаны, как на создание инфраструктуры новой туристической зоны, так и на развитие сферы ее услуг. Конечной целью проекта «Южное побережье Байкала» должно стать увеличение турпотока в ближайшие 5 лет в 2 раза (с 1,7 млн человек до 3,0 млн человек в год) и увеличение в три раза среднего чека пребывания туриста в Иркутской области (сейчас - 500 $).

По вопросам участия в проекте обращайтесь к Евгении Найденовой, руководителю проектного офиса «Южное побережье Байкала». Тел. 89025663895