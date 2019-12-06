Сохранить данные и оптимизировать бизнес. Иркутская IT-компания тестирует «облака»

Бизнесу интересны предложения, которые повысят его конкурентоспособность на рынке, но кардинально менять бизнес-процессы, доверяя новым технологиям, здесь не принято. Для таких случаев существует тест-драйв. Так, например, иркутская IT-компания «Эсмиком и К» приняла решение протестировать облачный сервис от МТС. О том, что из этого вышло, рассказал главный инженер «Эсмиком и К» Евгений Мартыненко.

Нам нужны «железо» и связь

«Эсмиком и К» мониторит транспорт и объекты юридических лиц. Большинство ее клиентов – грузоперевозчики, лесозаготовительные, нефте- и золотодобывающие компании. Времена, когда данные хранились непосредственно на устройствах, а потом добывались оттуда вручную, давно прошли. Прошло и то время, когда для оказания услуги достаточно было купить собственное «железо».

«От исправности и доступности инфраструктуры напрямую зависят те услуги, которые мы предоставляем нашим клиентам, – рассказал Евгений Мартыненко. – Последние 8-9 лет мониторинг ведется онлайн, поэтому нам обязательно нужна сотовая связь.

Также нам нужна серверная инфраструктура, которая позволяет эти данные принимать, обрабатывать и передавать нашим клиентам. И если раньше у руководства еще были сомнения насчет того, стоит ли арендовать сервера или покупать собственные, то сейчас вопрос так даже не стоит. Приобретение «железа» при нынешних объемах данных бессмысленно, учитывая, что уже лет через пять оно устареет и нужно будет вкладывать средства в его модернизацию или покупать новое».

Мы арендуем не станок, а функционал

Сейчас «Эсмиком и К» тестирует «облака».

«"Облако" – это не аренда «железа», – пояснил Евгений Мартыненко. – Образно говоря, мы арендуем не станок – мы арендуем функционал, возможность делать 10 деталей в час. Это очень выгодно. Потому что, если мы арендуем станок, он может сломаться, его нужно обслуживать, и все эти затраты несем мы. А когда мы арендуем функционал, нас не интересует то, что поставщику приходится держать подменный парк на случай ремонта оборудования и штат техников, которые это все обслуживают. Мы платим только за услугу. Причем эта услуга, согласно договору, имеет достаточно строгие условия по доступности. То есть, провайдер не может нам сказать: "У нас сломалось"».

«Планируем полностью перенести инфраструктуру в #CloudMTS»

«Эсмиком и К» тестировал сервисы, предложенные МТС, с мая 2019 года и сейчас планирует перенести к провайдеру #CloudMTS всю свою инфраструктуру.

«Во-первых, мы хотели снизить затраты на поддержание и восстановление инфраструктуры, потому что в случае аренды "железных" серверов мы имели определенные сложности и с масштабированием, и с надежностью. Раньше для того, чтобы обеспечить резервирование, мы вынуждены были арендовать избыточный объем мощностей. Аренда "голого железа" дешевле, чем облако, но вместе с "подстраховкой" обходилась практически в ту же сумму, за которую мы арендуем облачное решение, – рассказал Евгений Мартыненко. – Сейчас мы работаем по комбинированному тарифу: фиксированная сумма плюс фактически использованные дополнительные мощности.

Второй плюс – на базе МТС можно сделать территориально-разделенную инфраструктуру, когда несколько серверных (ЦОДов) в разных географических локациях. «Это очень важно – период недоступности нашего сервиса для клиентов не должен превышать 4 часов, – говорит Евгений Мартыненко. – Мы несем перед ними ответственность, и нарушение грозит нам серьезными штрафными санкциями. Не так давно у одного из крупных провайдеров случилось падение магистрали на запад, и проблемы с доступностью появились у всех, кто находился за Красноярском и Новосибирском. У столичных провайдеров, как правило, нет офисов в нашем регионе, и при возникновении проблем приходится вести утомительную переписку с разницей во времени.

Проблемы бывают и «на стыках», когда услуги связи тебе оказывает один провайдер, а оборудование ты арендуешь у другого. Пожалуй, диверсификация не очень подходит для этого рынка, здесь нужна скорее бесшовность. Хотя раньше мы пользовались услугами разных провайдеров, тестировали мультиоператорские сим-карты, поскольку машины наших клиентов работают по всей стране, – рассказал Евгений Мартыненко.

Еще один важный момент. Тестируя "облако", мы обнаружили, что у него более высокая производительность. Условно, реакция на элементарное действие пользователя составила 1,5 секунды против 3,5 секунд отклика от арендованного "железа". Все наши клиенты, работающие активно, оценили это, – отметил Евгений. – Дело в том, что облачная платформа использует более "свежее" железо. Не для каждого бизнеса это критично, а для нас – очень актуальный вопрос».

Облачные технологии позволяют обеспечить высокую скорость работы клиентских приложений – до десяти раз быстрее по сравнению с традиционным подходом. «Высокая скорость отклика приложений достигается за счет того, что компания может разместить приложение как в одной, так и сразу в нескольких точках страны, где есть локации облака. Сами площадки напрямую соединены между собой каналами связи МТС, что обеспечивает почти мгновенный отклик. При этом работу клиентских сервисов можно настроить таким образом, что пользователь будет обращаться к самому географически близкому к нему дата-центру МТС», – прокомментировали в МТС.

От чего зависит надежность и бесперебойность сети?

«Наличие качественных зоновых каналов – это для нас гигиенический фактор, – прокомментировал Андрей Березной, директор филиала МТС в Иркутской области. – Не было бы их – не было бы бизнеса вообще. Ситуация, когда экскаваторщик, прокладывая трубу в частный дом, порвал оптику, и оставил регион без связи, для нас недопустима. Мы очень тщательно следим за этим. Зоновый канал – это не просто волокно «Иркутск – Москва», – пояснил он. – Это региональные сети, которые стыкуются с сетями других регионов. Резервирование мы строим двойное-тройное, по принципу кольца. Например, к ЦОД Владивосток идет ветка Транссиба, ветка БАМа, и до стыка их в Хабаровске есть еще несколько промежуточных стыков. Все это повышает надежность сети.

Что касается «облачных» услуг, мы готовы вместе с клиентами проработать их идеи, бесплатно предоставить сервисы для тестирования. Можно сказать, у нас есть спортивный интерес в том, чтобы помочь найти те моменты, которые сделают бизнес нашего клиента более эффективным».

Наталья Понамарева,

Газета Дело