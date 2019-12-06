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Газета Дело
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Средняя стоимость строящегося жилья в Иркутске на 29.11.2019 г. (тыс. руб./кв. м)6 декабря 2019
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Свой дом в Коттеджном Квартале: когда хочется больше, чем таунхаус! [06.12.2019]
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Агентство Регионального Развития. Федеральная сеть консультантов по коммерческой недвижимости. [06.12.2019]Есть помещение – нет арендатора/покупателя? Есть бизнес – нет помещения? Звоните – решим!
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ПАО «Ростелеком» реализует недвижимость в Иркутской области [06.12.2019]
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Средняя стоимость коммерческой недвижимости в Иркутске на 29.11.2019 г. (тыс. руб./кв. м) [06.12.2019]По данным REALTY.IRK.RU. По вопросам подписки на бюллетень «Рынок недвижимости» обращайтесь: тел. 701-303
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Средняя стоимость вторичного жилья в Иркутске на 29.11.2019 г. (тыс. руб./кв. м) [06.12.2019]По данным REALTY.IRK.RU. По вопросам подписки на бюллетень «Рынок недвижимости» обращайтесь: тел. 701-303
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Без права на ошибку. Как контролируется качество строительства? [05.12.2019]Нарушения, допущенные в ходе строительства, порой обходятся слишком дорого. Разрушения, обвалы, гибель людей – последствия могут быть действительно катастрофическими. Как избежать роковых ошибок? Чем может помочь строительный контроль? Об этом Газете Дело рассказала Ольга Егель, руководитель проектов компании «Стройцентр».
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MAD FOX: «умные» инвестиции в недвижимость [05.12.2019]Ставки банковских депозитов давно уже не радуют инвесторов. Кто-то ищет альтернативу на фондовом рынке, а кто-то отправляется на более знакомый и понятный рынок недвижимости. Но и здесь – эпоха перемен. Времена, когда можно было купить коммерческую недвижимость или десяток квартир, сдать их в аренду и успокоиться, – прошли. Как говорит генеральный директор ООО «Мастерская архитектуры и дизайна ФОКС» Дмитрий Фальковский, инвестиции в «квадратные метры» сегодня требуют другого – профессионального, комплексного, девелоперского – подхода. О нем, а также о реализованных проектах компании он рассказал Газете Дело.
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«Слата – два мира». Ритейлер «обновил» супермаркеты [18.11.2019]15 ноября «Слата» – одна из крупнейших в Сибири торговых сетей – представила первый супермаркет обновленного формата в Иркутске. «Это не просто открытие, не просто новый супермаркет, это новый этап в развитии компании», – заявили на открытии. На что рассчитывают собственники бизнеса? Что означает новая концепция «Слата – два мира», и как она изменит ассортимент для покупателя?
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6 слагаемых «пассивного дома». Андрей Матвеев, архитектор, участник БАСФ-2019 [05.11.2019]«Пассивные» дома становятся ярким трендом в современном жилищном строительстве. Как создать энергоэффективное жилье, требующее на порядок меньше внешней энергии для поддержания комфортной среды, в котором будет тепло зимой и прохладно летом? Рассказывает Андрей Матвеев, участник Байкальского архитектурно-строительного форума, архитектор студии Matveev.design. Эксперт прошел обучение энергоэффективным технологиям в Германии и реализовал в Иркутске уже несколько проектов энергоэффективных домов.
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ПАО «Ростелеком» реализует недвижимость в Иркутской области [01.11.2019]
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Агентство Регионального Развития. Федеральная сеть консультантов по коммерческой недвижимости. [01.11.2019]Есть помещение – нет арендатора/покупателя? Есть бизнес – нет помещения? Звоните – решим!
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Средняя стоимость коммерческой недвижимости в Иркутске на 25.10.2019 г. (тыс. руб./кв. м) [01.11.2019]По данным REALTY.IRK.RU. По вопросам подписки на бюллетень «Рынок недвижимости» обращайтесь: тел. 701-303
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Средняя стоимость строящегося жилья в Иркутске на 25.10.2019 г. (тыс. руб./кв. м) [01.11.2019]По данным REALTY.IRK.RU. По вопросам подписки на бюллетень «Рынок недвижимости» обращайтесь: тел. 701-303
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АО «ГК «Русь» реализует недвижимость в центре Иркутска [01.11.2019]ул. Степана Разина, 18, ул. Ядринцева, 1-А, Звоните: 8 (902) 5-106-766
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Единственный в России тренинг - спектакль «Бизнес, я и жизнь моя» [01.11.2019]История любви к своему делу, вере в себя и огромных бизнес-возможностях. 11 декабря 2019 г. Иркутск.
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Новое в КонсультантПлюс! Архивы отчетности и форм [01.11.2019]В системе КонсультантПлюс появились архивы бухгалтерской и налоговой отчетности и форм документов. Они помогут быстро найти нужную форму за прошлый период. К формам даны комментарии по их заполнению и важные примечания.
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Железобетонная «Победа»: как строить быстрее и качественнее, но не дороже «самостроя»? [31.10.2019]«Многие люди решают строить дом самостоятельно. Но проблема в том, что у них, как правило, нет понимания, за что и сколько они в итоге заплатят», – говорит Владимир Доценко, руководитель отдела продаж компании «Мой Новый Дом». Какие технологии могут стать альтернативой самострою и позволяют быстро возводить загородное жилье от эконом- до класса люкс с заводским качеством? Как планирование на ранних этапах строительства помогает серьезно сэкономить в дальнейшем? И о том, как на иркутском рынке применяется новая технология сборного железобетона «Победа» от «Сибавиастроя» он рассказал «Газете Дело».
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«К приходу новых технологий нужно быть готовыми», - Андрей Ефимов, ГК Prostor Group, организатор БАСФ-2019 [30.10.2019]Архитекторы, проектировщики, строители и девелоперы соберутся 8 ноября на Байкальском архитектурно-строительном форуме в Иркутске. Главной темой события станут «пассивные» дома, энергоэффективность в строительстве. Организаторы форума, ГК Prostor Group, знакомы с этой темой давно и не понаслышке: более 20 лет компания занимается светопрозрачными конструкциями. По словам генерального директора Prostor Group Андрея Ефимова, энергоэффективность – тот путь, на который пора вставать всем. Он рассказал Газете Дело, почему эта тема так актуальна сегодня.
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Туризм на Байкале: топ-13 бизнес-идей от Сбербанка [29.10.2019]Проект «Южное побережье Байкала», разработанный по инициативе Байкальского банка ПАО Сбербанк совместно с Правительством Иркутской области, вышел на стадию реализации. Предполагается, что объем инвестиций, необходимый для выполнения предложенной стратегии развития туризма в регионе, составит 22,4 млрд рублей. Сбербанк разработал более двадцати «коробочных предложений» для малого, среднего и крупного бизнеса – как регионального, так и федерального, международного. Газета Дело предлагает ознакомиться с некоторыми из них.
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В тренде – компактность и экологичность [04.10.2019]Корреспонденты Газеты Дело также побывали на выставке «Свой дом EXPO» и побеседовали с архитекторами и дизайнерами о том, что сегодня актуально в загородном домостроении и как подобные мероприятия формируют «насмотренность» и вкус заказчиков. Публикуем некоторые интересные цитаты.