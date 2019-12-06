Свой дом в Коттеджном Квартале: когда хочется больше, чем таунхаус!

MAD FOX: «умные» инвестиции в недвижимость

Ставки банковских депозитов давно уже не радуют инвесторов. Кто-то ищет альтернативу на фондовом рынке, а кто-то отправляется на более знакомый и понятный рынок недвижимости. Но и здесь – эпоха перемен. Времена, когда можно было купить коммерческую недвижимость или десяток квартир, сдать их в аренду и успокоиться, – прошли. Как говорит генеральный директор ООО «Мастерская архитектуры и дизайна ФОКС» Дмитрий Фальковский, инвестиции в «квадратные метры» сегодня требуют другого – профессионального, комплексного, девелоперского – подхода. О нем, а также о реализованных проектах компании он рассказал Газете Дело.