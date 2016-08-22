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Оптимисты «ставят» на -6%. Какого падения продаж на авторынке ждать по итогам года?

Аналитики Sberbank Investment Research считают: по итогам года падение продаж новых автомобилей в России может составить всего 6%. Опрошенные SIA.RU участники и эксперты рынка менее оптимистичны в прогнозах, однако уверены, что второе полугодие покажет лучшие результаты продаж, чем первое.

Начало роста реальных зарплат, замедление инфляции и возможное снижение ключевой ставки ЦБ может стать стимулом для роста автопродаж ближе к концу года

– к такому выводу пришли аналитики Sberbank Investment Research. По их мнению, это приведет к тому, что по итогам года спад продаж новых авто в России составит лишь 6%.

На текущий момент это самая оптимистичная оценка авторынка. Минпромторг, например, предполагает, что снижение продаж по итогам года составит 10%. Комитет автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) ожидает падения на 10,3%.

«АЕБ обновил прогноз 2016 года до уровня 1,44 миллиона штук, что означает падение на 10,3% по сравнению с 2015 годом, – пояснил Павел Сыров, директор дилерского центра ‘Лексус – Иркутск’. – Данный прогноз подразумевает замедление негативного тренда во второй половине 2016 года до уровня 6-7%. Тем не менее, в прогнозе британской аудиторско-консалтинговой компании PricewaterhouseCoopers (PwC) аналитики говорят о том, что российский авторынок начнет восстанавливаться с 2017 года, но многое зависит от мер государственной поддержки».

У аналитического агентства «АВТОСТАТ» менее радужные прогнозы. «Рынок по-прежнему находится под воздействием негативных факторов. Экономика, находящаяся в рецессии, инфляция, снижение реальных доходов населения приводят к существенному падению потребительского спроса, – рассказал руководитель пресс-службы агентства Азат Тимерханов. – Поэтому, согласно оценке аналитического агентства ‘АВТОСТАТ’, в 2016 году произойдет снижение рынка новых легковых автомобилей на 13% до отметки 1,3 млн единиц. Учитывая тот факт, что в первом полугодии нынешнего года их продажи составили 624 тыс. штук, то во втором полугодии должно быть продано немного больше (676 тыс. штук)».

По мнению Эдуарда Борисова, эксперта по авто- и моторитейлу, коммерческого директора ГК «Агат-Авто», по итогам года российский авторынок может просесть на 10%, а региональный – всего на 8%.

«Исходя из информации по постановке на учет новых автомобилей в регионе, за 7 месяцев 2016 года, по сравнению с этим же периодом 2015-го, падение продаж составило 9,4 %, в июле падение замедлилось до 6%, – поделился он.

– Происходит адаптация как покупателей, так и производителей к новым экономическим условиям, поэтому рынок подходит к периоду относительной стабильности».

Во втором полугодии, по словам Эдуарда Борисова, продажи новых автомобилей будут идти лучше, чем в первом. «Во второй половине года клиенты традиционно активнее, чем в первой, – пояснил эксперт. – Мы не ожидаем резких ослаблений рубля, есть ощущение стабильности, поэтому все начинают строить долгосрочные планы развития».

Помочь восстановлению авторынка могут и другие факторы, в том числе программы господдержки, утвержденные Правительством РФ. «Это программы обновления автопарка, льготного лизинга и льготного кредитования, – напомнил Азат Тимерханов, 'АВТОСТАТ'. – Все более заметную роль играет программа льготного кредитования. Если в первом квартале 2016 года, как отмечает Национальное бюро кредитных историй, доля 'кредитных’ автомобилей в структуре всего рынка немного превышала 37%, то во втором она почти достигла 44%.

Кроме того, определенную надежду рынку может дать накапливающийся в течение уже продолжительного времени отложенный спрос».