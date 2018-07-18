Лидеры авторынка в первом полугодии 2018 года

Как отмечают эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ», за 6 месяцев 2018 года в России было реализовано 849,2 тысячи новых легковых автомобилей и LCV, что на 18,2% больше, чем в январе – июне прошлого года. При этом за июнь было продано 156,4 тыс. автомобилей (+10,8%).

ТОП-10 производителей возглавляет группа AVTOVAZ-Renault-Nissan, реализовавшая 288,5 тыс. автомобилей, что соответствует 34% всего рынка. На второй строчке находится KIA-Huindai с показателем 198,9 тыс. единиц и рыночной долей 23,4%. Третье место занимает Volkswagen Group с объемом продаж 95,4 тыс. автомобилей, что соответствует доле в 11,2%.

Отметим, что из десяти представленных групп автопроизводителей рыночный рост отмечен у всех, за исключением отечественного УАЗа. За январь – июнь 2018 года его продажи снизились на 4,8% (до 17,5 тыс. шт.). А наибольший рост продемонстрировал Mitsubishi, продажи которого увеличились в 2,3 раза и составили 20,1 тыс. единиц.

Лидером среди моделей остается KIA Rio с объемом продаж 51,6 тыс. автомобилей (+11,7%). На втором месте LADA Vesta, за первые полгода реализованная в количестве 49,6 тыс. автомобилей (+43,5%). Замыкает тройку лидеров LADA Granta с показателем 45,7 тыс. единиц (+8,8%). В ТОП-5 также попали две модели Hyundai – седан Solaris (33,9 тыс. шт.; +3,4%) и кроссовер Creta (33,2 тыс. шт.; +37,6%).

С начала 2018 года из 20 представленных моделей только три показали падение продаж: бизнес-седан Toyota Camry(-0,7%), внедорожник Chevrolet Niva (-1,6%) и кроссовер Toyota RAV4 (-16,2%), демонстрирующий сильнейшую отрицательную динамику. Остальные модели показывают рыночный рост, причем сильнее всего выросли объемы реализации у LADA Largus (+53,3%).