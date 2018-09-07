«Солид Банк» рекомендует не дожидаться возможного повышения ключевой ставки

Центробанк не исключает возможности повышения ключевой ставки. Чем это грозит частным клиентам, комментирует АО «Солид Банк».

На пресс-конференции в рамках X Глобального форума Альянса за финансовую доступность, проходившего в г. Сочи 5 сентября, глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила об обсуждении вопроса о возможном повышении ключевой ставки. Об этом показателе часто говорят в СМИ, но не всегда люди, не имеющие отношения к финансовой сфере, понимают, на что влияет ее значение.

«Ключевая ставка – важный показатель, влияющий на стоимость различных банковских услуг. Большинство россиян не придают этому показателю значения, считая его чем-то узкоспециализированным и важным исключительно для финансистов. Но это в корне не верно, – комментирует Анна Мамеко, начальник управления розничных продаж АО «Солид Банк», – прежде всего ключевая ставка влияет на процентную ставку по потребительским кредитам. Если ключевая снижается, то и ставки по кредитам идут вниз, при повышении значения ключевой ставки по кредитам также следуют за ней вверх. Данная тенденция прекрасно видна в период с декабря 2014 г. по настоящее время – ставки по кредитам за это время сначала взлетели вверх, а затем постепенно вернулись к докризисным значениям.

Сейчас в большинстве банков средняя ставка по потребительским кредитам около 15% годовых при значении ключевой 7,25% годовых. Т.е. при повышении ключевой ставки, например, до 9% годовых кредиты для частных клиентов «подорожают» приблизительно до 18% годовых.

Мы рекомендуем не рисковать и не дожидаться повышения, а воспользоваться кредитными предложениями Солид Банка прямо сейчас. Например, рефинансировать кредиты и кредитные карты в Солид Банке можно от 10,99% годовых, а оформить кредит наличными от 12% годовых».

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