Повышение ключевой ставки под вопросом

Накануне фондовый рынок продолжил расти. Наибольший рост показали акции ПАО Сбербанк (+ 5,52%). Лидерами снижения стали бумаги ФосАгро (- 2,03%).
На валютном рынке наблюдалась повышенная волатильность, курс USD/RUB закрылся вблизи отметки 68,50. На рынке ожидают заседания ЦБ по монетарной политике. Напряженность в валютной сфере и на рынке ОФЗ немного спала, что снижает вероятность повышения ключевой ставки. Кроме того, поддержку рублю оказывает нефть, которая откатилась вниз от отметки $80 за барр., но имеет высокие шансы туда вернуться.
На мой взгляд, повышение на 0,25 п.п. было бы идеальным вариантом. Однако такая мера может сработать только совместно с ростом доходности ОФЗ, а Минфин занимает пока в этом вопросе принципиально жесткую позицию. Если ЦБ сохранит ставку, то это с высокой вероятностью будет означать, что финансовое ведомство продолжит свою линию. В этом случае распродажа ОФЗ, вероятнее всего, продолжится, что негативно повлияет на рубль. Ориентируюсь на диапазон 68 - 71 до конца сентября в случае сохранения ставки. Одновременно риторика ЦБ может быть заметно ужесточена, вплоть до указания на возможность повышения ставки на ближайшем заседании.
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Реакция рынка акций на сохранение ставки, скорее всего, будет слабоотрицательной, цены ОФЗ пойдут вниз. В США, вероятно, готовят новые санкции. Госдеп не делал официальных заявлений, но рынки нервно отреагировали на новость о выступлении представителя Госдепа в Конгрессе. Рост рынка и укрепление рубля приостановились.
Если информация о санкциях получит продолжение, то под давлением окажутся бумаги госбанков, а также, возможно, Газпрома. Ожидаю разнонаправленную динамику. Максимум по индексу Мосбиржи может быть обновлен при укреплении рубля и повышении ключевой ставки. Однако вероятна и негативная реакция рынка на поступающие новости. Ориентир по паре USD/RUB: 67,50-69,50, по Индексу Мосбиржи: 2330 - 2370 п.
Георгий Ващенко, начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс»