Сергей Саламатов, «Интер РАО»: «Интерес к управлению рисками набирает обороты»

Повышенный интерес российских компаний к Байкальскому риск-форуму отмечают многие участники, и в их числе Сергей Саламатов, руководитель дирекции управления рисками энергетической компании «Интер РАО». Как конференция, организованная ИНК, поспособствовала на развитие риск-культуры в России, эксперт рассказал порталу SIA.RU.

– Культура – это общие ценности, общее понимание того, что правильно, что не правильно. Очень важно, чтобы в компании все сотрудники понимали, что правильно – управлять рисками, что любой процесс должен включать в оценку, выявление, анализ рисков.

Иркутская нефтяная компания уделяет большое внимание риск-культуре и этот форум способствует формированию правильной риск-культуры, когда все сотрудники знакомятся с опытом других компаний, видят, как они у себя управляют рисками, что они делают для этого и начинают разделять эту культуру. И после того, как соглашается с тем, что это правильно, он начинает в своей деятельности также придерживаться этих требований и правил.

Как мы видим, интерес к управлению рисками набирает обороты: второй Байкальский риск-форум собрал намного больше участников, чем первый. Кроме того, начальник отдела управления рисками ИНК Денис Скороходов получил несколько наград в области риск-менеджмента как раз во многом благодаря тому, что он внёс неоценимый вклад в развитие риск-культуры и все приглашенные на форум представители компаний это по достоинству оценили.