1 декабря в Иркутске состоялся турнир «Дзен-поединки. Зима 2018». Победителем стала Надежда Беседина

В Иркутске завершился второй ежегодный турнир по быстрой управленческой борьбе. В турнире приняли участие 18 игроков. Зрителями экспресс-поединков стали около 120 человек. Игроки соревновались в умении вести жесткие переговоры, быстро реагировать на конфликтную ситуацию, держать удар, находить нестандартные ответы.

Победителям стала Надежда Беседина. Второе место заняла Анастасия Давыдова. Третье – Алексей Стариковский.

Турнир проходил в творческом пространстве коворкинга ИрНИТУ, где удалось установить атмосферу баланса между интеллектуально-спортивным и творческим мероприятием. До начала турнира и в перерывах зрители имели возможность сфотографироваться, побеседовать и перекусить за чашкой кофе. В процессе поединков можно было попробовать свои силы в предсказании результатов, общаться в специальном чате мероприятия.

Особой изюминкой вечера стал традиционный конкурс хайку, в котором с удовольствием приняли участие любители поэкспериментировать и попробовать свои творческие способности в необычном жанре.

Первый субботний день зимы запомнится зрителям своей необыкновенной атмосферой, напряженными поединками, неожиданными и искрометными сюжетами, точными ударами и духом настоящего откровения истины, которая рождалась в спорах.

Турнир организован Иркутским региональным отделением Федерации управленческой борьбы. Главным арбитром чемпионата выступила Лариса Давыдова, арбитр и судья первой категории Федерации управленческой борьбы, тренер Таллиннской школы менеджеров.

Следить за анонсами мероприятий можно в группе Федерации управленческой борьбы на Фэйсбуке (https://www.facebook.com/groups/fubirk/). Записаться на тренировочные поединки можно по ссылке: http://reg.poedinki-irkutsk.ru