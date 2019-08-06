МЧС: Пожары вблизи населённых пунктов зарегистрированы в двух районах Иркутской области

По состоянию на утро 6 августа в Иркутской области действуют 132 пожара на площади 650 тысяч 400 га, из них 15 пожаров локализованы на площади 13 тысяч 500,7 га. По сравнению с предыдущими сутками количество пожаров увеличилось на 7, площадь действующих очагов природных пожаров увеличилась на 37 тысяч 370 га. Об этом сообщает 6 августа пресс-служба МЧС по Иркутской области.

Угрозы населённым пунктам нет. Однако в Бодайбинском и Киренском районах зарегистрированы два пожара в 3 километрах от населённых пунктов Светлый и Никольск. В 10-ти километровой зоне от населённых пунктов действуют 12 пожаров. Все эти пожары ликвидируются наземными силами лесоохраны, МЧС России, а также авиацией МЧС России и Министерства обороны.

За прошедшие сутки воздушные борта слили на кромку лесных пожаров более 600 тонн воды, ликвидировав при этом 5400 метров линии огня и снизив интенсивность горения. В тушении пожаров сегодня задействованы 2 самолета Бе-200 ЧС МЧС России в Качугском районе, вертолет Ми-8 МЧС России в Киренском районе и самолет Ил-76 МЧС России в Катангском районе. 5 вертолётов Ми-8 Министерства обороны работают в Усть-Кутском районе.