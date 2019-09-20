«Не потому, что 'я художник, я так вижу'». Зачем дизайнеры изучают жизнь своих заказчиков

Архитекторы и дизайнеры не готовы быть просто исполнителями, они все чаще становятся партнерами заказчиков. И не важно, разрабатывают они индивидуальный проект или «натягивают картинку» на имеющееся помещение. Профессиональные участники выставки «Свой дом EXPO» накопили богатый опыт и рассказали о нем на одном из ключевых мероприятий выставки – бранче.

«Мы проектируем образ жизни»

Ольга Павлова, «Проектная мастерская Дом-А»:

– Конечно, у любого дизайнера свой почерк, видение, которое он транслирует миру, и когда он работает заказчиком... может, это будет громко сказано, но идет процесс обучения. Когда дизайнер предлагает какое-то решение, он предлагает не потому, что «я художник, я так вижу», а потому, что во всем должна быть логика и закономерность. В дизайне интерьера особенно. Ведь законы и правила существуют не просто так. Конечно, эти правила можно ломать, но это не должно быть во вред человеку, потому что ему жить в этом интерьере каждый день. И это надо объяснить – почему тебе будет хорошо.

Дизайнер как психолог должен погрузиться в образ жизни заказчика, «снять» его потребности. Поэтому мы и говорим, что мы проектируем образ жизни. Как мы его спроектируем, так люди и будут жить. Как пошел, повернулся, взял… Сколько времени человек на это потратил? Не раздражает ли его это… Все складывается из мелочей. И детальный подход здесь очень важен – он позволяет вывести образ жизни заказчика на другой уровень комфорта, настроения, эмоций, духовности.

«Нет смысла делать навороченные проекты, если ты не готов содержать армию садовников»

Андрей Тигунцев, «Бюро Архитектурных Решений Тигунцева А.»:

– Я всегда стараюсь ввести заказчика в тему, показать, что и в какой стилистике можно сделать, сколько будет стоить объект в одной отделке или в другой, сориентировать сразу по стоимости отделочных материалов, технологии. Да, в некоторых случаях приходится «подрезать крылья» по квадратуре домов, объяснять заказчику, без каких помещений, например, можно обойтись. В результате обсуждений приходим к золотой середине. И эта предварительная работа должна быть обязательно.

Да, бывает, когда делают ровно как «на картинке», но в таких проектах потом нереально жить. Я сам не раз переделывал подобные объекты. Поэтому работу мы всегда начинаем с подробного обсуждения того, как клиент представляет себе дальнейшую жизнь.

Многие идеи приходят из моего личного, более чем десятилетнего, опыта жизни за городом. Могу подсказать, что действительно нужно, а что – «бестолковщина», которая через месяц надоест. Например, в ландшафте это разные мостики, сухие ручьи, кусты, колумбарии. Все это, конечно, красиво, но если ты не готов содержать армию садовников, нет смысла делать такие "навороченные" проекты.

«Дизайнеры должны подумать за заказчика наперед»

Ольга Соколова, Студия «ARSO»:

– Когда мы говорим об особенностях дизайна загородного жилья, нужно помнить, что для ввода дома в эксплуатацию нужно учитывать СНИПы, САНПИНы, ГОСТы. Их необходимо соблюдать, потому иначе есть риск не ввести в эксплуатацию построенный с нарушением регламентов объект. Еще важно определиться с функциональным зонированием: сразу определить, где будет презентативная – общественная зона и где будет зона приватная. Как правило, общественную зону устраивают на первом этаже, а личные – на втором. Мы очень рекомендуем на первом этаже кроме триады кухня-гостиная-столовая делать еще гостевую комнату. Потому что дом строится надолго. Через 10-15 лет хозяевам может стать тяжело ходить на второй этаж или придется забирать к себе престарелых родителей. В этом случае гостевая комната превращается в постоянно эксплуатируемую.

Важно не забыть запланировать санузлы и на первом, и на втором этажах. В одном из наших проектов столкнулись с тем, что на втором этаже санузел вообще не был предусмотрен. А спален там было три. Нам стоило неимоверных усилий добиться того, чтобы коммуникации все-таки провели на второй этаж. Прошло три года, и теперь хозяева за это очень благодарны нам. То есть, дизайнеры должны подумать за заказчика наперед.

Другие цитаты участников мероприятия – читайте в продолжении материала в нашем сюжете, посвященном «Свой дом EXPO».