«Свой дом EXPO»: как иркутяне выбирали «дом будущего»

Душевно, атмосферно, интересно, познавательно: именно так прошла в пригороде Иркутска первая выставка загородной архитектуры и дизайна «Свой дом EXPO». Более 1300 иркутян побывали в поселке «Патроны Парк» 14-15 сентября, чтобы «попробовать загородную жизнь на вкус», познакомиться с проектами дизайнеров и архитекторов и отдать свой голос за «дом будущего».

Организаторы «Свой дом EXPO» ставили своей целью определить тренды загородного домостроения, показать иркутянам современные идеи в архитектуре, дизайне интерьера, техническом оснащении и образе жизни за городом. Задуманное удалось: на выставке были представлены работы архитекторов и дизайнеров из Иркутска, Ангарска, Улан-Удэ, Токио, Москвы, Санкт-Петербурга. Оценивали проекты простые иркутяне – и это было непросто, ведь на суд гостей были представлены действительно лучшие решения и идеи. Тем не менее, к концу второго дня победители были определены: ими стали архитектор Анна Ушарова («Дом среди сосен») и дизайнер Елена Валова («Интерьер с характером»). Профессиональное жюри тоже сделало свой выбор – 10 лучших проектов будут опубликованы в специальном журнале.

Помимо выставки, посетителей «Свой дом EXPO» ждала большая и разнообразная программа: живая музыка, напитки, барбекю, мастер-классы – и все это на кристально чистом, пьянящем воздухе на территории только что построенного коттеджного квартала. Даже капризы погоды не остановили иркутян, которые не захотели упустить уникальную возможность «попробовать загородную жизнь на вкус» и лично побеседовать с архитекторами и дизайнерами – как на стендах, так и на специально организованных бранчах. Как это было – смотрите в нашей фотогалерее с первого дня выставки.