ИАЦ «Альпари»: Биржи покупают - это хорошая новость

Рынок остается в плюсе к вечеру четверга, и это хорошая новость. Плохая в том, что новостной поток как был смешанным, так таким и остался, и биржевые настроения могут поменяться в любой момент. Пока же индекс МосБиржи восстановился к 2721 пункту, краткосрочно может подняться к 2730 пунктам. Индекс РТС растет в область 1330 пунктов.

Акции «Северстали» спустя месяц продаж предпринимают очередную попытку скорректироваться. Сейчас бумага торгуется вблизи минимумов с апреля 2018 года и еще какое-то время задержится, вероятно, в диапазоне 864-900 руб. О развороте речи сейчас не идет, напротив, сохраняется высокая вероятность провала к новому «дну».

Ценные бумаги «ПИКа» падали еще минувшим вечером, но корпоративный фон был пуст. Сегодня с утра стало известно о продаже пакета в 2,15%, или 14,2 млн акций «ПИКа», компанией Firlibia Holdings Limited. Все прошло через процедуру ускоренного сбора заявок. Сделку оценивают примерно в $80 млн, рынок не обрадовался новости и обрушил бумаги девелопера еще на 10%. От области 343 руб., где акции балансируют сейчас, «ПИКу» восстанавливаться придется долго и печально.

Доллар США к вечеру четверга продолжает оставаться в слабой позиции в паре с рублем. «Россиянин» хорошо реагирует на отскок в нефти (не будем расслабляться, это ничего не значит) и рост в основной валютной паре на мировом валютном рынке. «Американец» вернулся к 64,50 руб., может просесть вплоть до 64,35. Евро/рубль тоже отступает, стоит совсем близко к 71,00 и способен сползти к 70,75.

Анна Бодрова, старший аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»