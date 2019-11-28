ИАЦ "Альпари": Центробанк помог рублю победить евро

В среду, 27 ноября, рубль успешно пошёл в наступление на евро не без помощи Центробанка, при этом сдерживая рост доллара. К закрытию торгов курс доллара США расчётами «завтра» опять смог вырасти всего на 1 коп. (+0,02%), до 63,96 руб. А курс евро подешевел в среду на 14 коп. (-0,2%), до 70,36 руб.

Глава Банка России Эльвира Набиуллина в интервью немецкой деловой газете Handelsblatt заявила, что ЦБ РФ предостерегает «российские банки от операций в евро», поскольку такие операции в последнее время приносят банкам отрицательную доходность. А так как отрицательные процентные ставки в России пока запрещены, банки вынуждены существенно увеличивать комиссию за обслуживание счетов в евро, что делает такие счета невыгодными для клиентов. На заявлении главы Центробанка курс евро снизился к рублю.

Цена нефти марки Brent в среду понизилась, но всего на 0,02%, до $62,99 за баррель, скорее всего, на заявлениях из ОПЕК, что на декабрьской встрече будет рассмотрен вопрос только о краткосрочном продлении сделки «ОПЕК+», так как рынок скоро может перейти от избыточного предложения к избыточному спросу. Такое мнение высказал министр энергетики Экваториальной Гвинеи, страны, являющейся членом ОПЕК с 2017 года. Сегодня с утра цена Brent понижается на 0,46%.

Мы считаем, что сегодня на открытии торгов курс рубля может немного понизиться. Сохраняем прогноз по курсу доллара в 63-64,5 руб. и прогноз по курсу евро в 70-71 руб.

Наталья Мильчакова, заместитель руководителя «Информационно-аналитического центра «Альпари»