Альфа-Банк забрал почти половину всех наград на FinTech Awards Russia 2024

Альфа-Банк получил 13 из 30 наград за лучшие проекты по автоматизации финансового и страхового сектора, включая гран-при “Fintech Corporate Digital Bank of the Year” с проектом “Интернет-банк для бизнеса”.

Также проекты банка победили в номинациях: “Corporate Banking Fintech Project of the Year” (мобильный сервис для топ-менеджеров Альфа- Босс),“Best Consumer Payments Solution” (продукт “Alfa Pay”), “Best Corporate Payments Solution”(проект “Набор супер сервисов по управлению ликвидностью”), “Best B2B Payments Platform” (продукт “Alfa Pay B2B”), “Best AML Solution” (AML платформа), “Consumer Lending Innovation Award” (проект по внедрению ИИ для одобрения кредитки на сайте вне авторизованной зоны), “Digital Mortgage Innovation Award” (решение “Дистанционная ипотечная сделка от Альфа-Банка из любой точки мира“), “Banking Innovation Award” (продукт “Гибкая Альфа-Карта”), “Mobile Bank Innovation” (проект “Иммерсивные возможности мобильного web - банка Альфа-Онлайн), “Phygital Project of the Year” (проект “Phygital-Клуб Амбассадоров Альфа-Онлайн), Best Open Banking API” (проект “Встроенные финансы Альфа-Банка для партнёрских интеграций”). Владимир Китляр, руководитель дирекции развития «Альфа Онлайн» победил в номинации “FinTech Visionary of the Year”.

Корпоративным банковским финтех-проектом года стал Альфа-Босс – мобильный сервис для топ-менеджеров. Alfa Pay взял награду за лучшее решение для потребительских платежей. Премию за банковские инновации получила гибкая Альфа-карта.