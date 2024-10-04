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Альфа-Банк взял гран-при международной премии The Global FinTech Awards 2024

Альфа-Банк подтвердил своё лидерство в международном финтехе, забрав 3 награды международной премии в области финансов и страхования в Дубае. Всего в шорт-лист вошли 42 проекта и 25 компаний из разных стран: России, Индии, Великобритании, ОАЭ, США, Швейцарии, Ирландии и других.

Альфа-Банк получил гран-при как Лучший цифровой банк для корпораций (Fintech Digital Bank for Holding Company of the Year). Альфа-Бизнес — цифровой банк, отвечающий запросам как головной, так и дочерней компании крупного бизнеса. Материнские компании могут управлять банковскими продуктами онлайн, контролировать и принимать операции всех «дочек» в режиме «одного окна», создавать для сотрудников гибкие профили в интернет-банке — с разным уровнем прав и возможностью акцепта операции. В мобильном приложении можно оперативно отслеживать операции по всем счетам группы, подписывать платежи и зарплатные ведомости, оформлять и управлять банковскими продуктами в любое время. Это очень удобно для сотрудников крупных компаний, которые часто находятся в разъездах.

Платформа Alfa API заняла первое место в номинации Payments Innovation Award — за лучшие интеграционные решения для юридических лиц.

Онлайн-банк Mobile Web B2В победил в категории Banking Innovation Award.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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