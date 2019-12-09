Банк «Союз» улучшил позицию в топ-10 рейтинга ассоциации факторинговых компаний

Банк «Союз» занял 8 место по размеру портфеля в рейтинге Ассоциации факторинговых компаний по итогам 9 месяцев 2019 года. Совокупный портфель факторинга банка за указанный период составил 11,02 млрд рублей.

Ассоциация факторинговых компаний (АФК) - профессиональное общественное объединение участников рынка факторинга в Российской Федерации. В исследовании АФК приняли участие 28 организаций, из которых 14 банков, 9 факторинговых компаний и 5 групп, объединяющих банк и компанию.

По данным АФК, на 1 октября 2019 года совокупный портфель российского рынка факторинга составил 472 млрд рублей, увеличившись за год на 2%1 . Средняя оборачиваемость по портфелю составила 66 дней при минимуме 44 дня и максимуме 103 дня. Объём выплаченного финансирования за 9 месяцев 2019 года превысил 1,6 трлн рублей. Российские факторы профинансировали товарооборот на сумму 1,6 млрд рублей, что на 5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Банк «Союз» является одним из активных участников рынка. Факторинг является одним из приоритетных направлений развития корпоративного бизнеса банка. В рамках факторинга банк предлагает своим клиентам индивидуальные решения по финансированию поставщиков федеральных торговых сетей, торговых компаний, промышленных предприятий, автопроизводителей и автодилеров.

Александр Варенников, директор департамента факторинга банка «Союз»:

- Мы продолжаем активно наращивать и диверсифицировать нашу клиентскую базу, что позволяет увеличивать факторинговой портфель. Мы довольны результатами нашей работы. В будущем банк «Союз» планирует сохранять высокий темп прироста факторингового бизнеса, предоставляя эффективные финансовые решения компаниям в разных сегментах.