Общежитие педагогического колледжа горело в Бохане

В общежитии педагогического колледжа на ул. Инкижинова в п. Бохан утром 9 декабря случился пожар. Как сообщили в ГУ МЧС России по региону, произошёл на первом этаже двухэтажного брусового здания.

На момент прибытия пожарно-спасательных горели коридор и бытовые помещения, была угроза распространения на второй этаж. До прибытия пожарных самостоятельно эвакуировались 7 человек, никто не пострадал.

В 12.20. открытое горение ликвидировано на площади 159 кв.м. Сейчас ликвидируют последствия пожара. Привлечено 54 человек и 17 единиц техники, в том числе от МЧС России – 45 человек и 13 единиц техники.

Причина пожара пока неизвестна.