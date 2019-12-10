На Байкале стартовал зимний туристический сезон

В Иркутской области в минувшие выходные стартовал зимний туристический сезон на Байкале. Торжественными массовыми спусками были официально открыты трассы горнолыжного курорта «Гора Соболиная» в Слюдянском районе. В этом году к традиционному спуску-параду с участием инструкторов, учеников спортшкол и гостей курорта добавился ночной огненный спуск, который закончился пиротехническим шоу и салютом. В мероприятии приняли участие более 2500 человек.

на Байкале

А в поселке Листвянка Иркутского района прошел Большой Байкальский Спорт Квест. Массовый праздник уже в четвертый раз организует автономная некоммерческая организация «Живи на Байкале» по заказу агентства по туризму Иркутской области и при поддержке администрации Иркутского района, радио МСМ, а также спортклуба «Весна».

Идея проекта - через игровую форму показать разнообразие мест отдыха и развлечений в Листвянке зимой, пропаганда здорового образа жизни, привлечение жителей и гостей Иркутской области к семейному отдыху на Байкале.

Руководитель агентства по туризму Иркутской области Екатерина Сливина отметила, что поток туристов на Байкал в зимний сезон ежегодно увеличивается. Так в первом квартале 2019 года общее количество туристских прибытий в регион по сравнению с аналогичным периодом 2018 года выросло на 3,6% и составило 326,9 тыс. человек. В новом сезоне, по прогнозам специалистов, эта тенденция сохранится.