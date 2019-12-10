На Дальнем Востоке появилась ипотека под 2%

Взять жильё в ипотеку можно будет под 2% на Дальнем Востоке. В правительстве рассчитывают на выдачу 147 тысяч льготных кредитов на жилье для молодых семей и строительство домов на "дальневосточных гектарах" по ставке в 2 процента. Об этом сообщает «Российская газета».

- В рамках новой программы государство будет субсидировать ставку по ипотеке до уровня 2% молодым семьям и родителям-одиночкам не старше 35 лет. Кроме того, деньги можно направить на строительство собственного дома или покупку земли на Дальнем Востоке с последующим возведением дома, - сказал премьер-министр Дмитрий Медведев.

В новую программу войдут кредиты, выданные банками в период с 1 декабря 2019 года по 31 декабря 2024 года. Срок кредита не должен превышать 20 лет, а размер - 6 миллионов рублей, первоначальный взнос - не менее 20% от стоимости недвижимости.