Благотворительная акция «Чудесная суббота» прошла в Братске

Благотворительная акция «Чудесная суббота» прошла на базе отдыха "Простоквашино" в Братске. Поддержку мероприятию оказал Братский алюминиевый завод. Об этом сообщает РУСАЛ.

Цель праздника «Чудесная суббота» - дать братчанам возможность весело провести выходной на свежем воздухе и собрать средства в помощь приютам для животных. Гостями "Простоквашино" в этот день стали несколько сотен горожан. Организаторы мероприятия - Центр социальных программ РУСАЛа и 9 волонтерских команд-участниц благотворительного марафона «Верим в чудо, творим чудо!».

По словам менаджера Братского подразделения Центра социальных программ РУСАЛа Лейлы Мамедовой, на празднике организовали благотворительную ярмарку, мастер-классы, различные спортивные соревнования, Форт Боярд, футбол в валенках, битьё баклуш. Также выступили кинологи с дрессированными собаками. Гостям предоставили возможность прокатиться на лошадиных санях.

В "Чудесную субботу" удалось собрать почти 33 000 рублей. Их передадут в приюты для домашних животных «Котопес» и «Добрые руки».