Связь-Банк кредитует по программе «Новостройка» от 8,35% годовых

Связь-Банк снизил процентные ставки по ипотечной программе «Новостройка» на 0,3 п.п. Получить кредит на приобретение недвижимости на первичном рынке в Банке теперь можно по ставке от 8,35% годовых.

Воспользоваться максимально низкой ставкой могут держатели банковских карт по зарплатным проектам Связь-Банка, а также клиенты «Акционных партнеров»* при оформлении обязательных и рекомендуемых видов страхования.

Связь-Банк предоставляет кредит по программе «Новостройка» на сумму от 400 тыс. руб. до 30 млн руб. на срок от 3 до 30 лет. Минимальный первоначальный взнос – 15% от стоимости недвижимости. Ипотечный кредит по программе «Новостройка» можно получить в регионе, отличном от того, где проживает или получает доход заемщик. Связь-Банк не устанавливает мораторий и не взимает комиссий за досрочное погашение кредита на приобретение жилья.

*«Акционные партнеры» - партнеры Банка, в рамках сотрудничества по ипотечному кредитованию, клиентам которых предлагается сниженная процентная ставка по кредитным договорам.