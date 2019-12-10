Альманах о Байкале выпустило Заповедное Прибайкалье

Первый альманах, рассказывающий о деятельности учреждения, подготовили специалисты Заповедного Прибайкалья. В издание вошли статьи о главных направлениях работы учреждения, стихи и редкие кадры прибайкальской природы. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

В прошлом году специалисты выпускали подобное издание, но в формате газеты, которая была рассчитана на сотрудников особо охраняемых природных территорий.

В первом альманахе собраны и статьи и факты о четырех основных направлениях работы учреждения – науке, туризме, лесном хозяйстве и охране территорий.

Тираж альманаха - 2000 экземпляров. Его издание приурочили к пятилетию с момента создания Заповедного Прибайкалья. Альманах будут распространять бесплатно среди участников собственных акций, гостей Прибайкальского национального парка, школьников и студентов. Также издание доступно в электронном виде на сайте учреждения.