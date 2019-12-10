Новости

Лидеры авторынка России в ноябре 2019 года

10 декабря 2019

В последний месяц осени продажи новых легковых автомобилей и LCV в нашей стране составили 156 848 единиц. Это на 6,4% меньше, чем в ноябре 2018 года. За 11 месяцев рынок также показал падение (-2,8% до 1 580 297 шт.). Сообщает в своем исследование АВТОСТАТ.

Первенство среди марок по-прежнему удерживает LADA, чьи продажи в ноябре составили 31 217 автомобилей, что соответствует доле рынка 19,9%.

На втором месте - KIA, с результатом 19 612 проданных экземпляров и рыночной долей 12,5%. Замыкает тройку лидеров еще один корейский бренд, Hyundai, с показателем 16 314 автомобилей и долей 10,4%. Таким образом, на долю этих трех брендов в прошлом месяце суммарно пришлось свыше 40% российского авторынка.

В целом же из 20 моделей-лидеров только у 6 зафиксирован рост продаж в ноябре, при этом наибольший - у Skoda Octavia (+43,2%). Остальные 14 моделей демонстрируют падение: от -0,1% (LADA Largus) до -30,2% (Renault Sandero).

 

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

Экспедиция БРК
Сбербанк поделился секретами финансовой грамотности в самой красивой деревне Приангарья благодаря «Экспедиции БРК»
#ЭкспедицияБРК: вызов принял Павел Сумароков
«Независимые АЗС нужны». История «Байкальской Региональной Компании»
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании