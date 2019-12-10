В музыкальные школы Иркутской области завершили поставку 58 пианино

В музыкальные школы Иркутской области завершили поставку 58 пианино. Как сообщили в региональном правительстве, их выделили региону в рамках нацпроекту «Культура». Об этом сообщили в региональном правительстве.



Музыкальные инструменты поступили в 14 муниципальных образований Прибайкалья. Пианино отечественного производства модели «Мелодия» (производитель ООО «Тульская Гармонь») доставлены в школы искусств Бодайбо, Киренска, Кутулика, Жигалово, Магистрального, Еланцов. В Братске и Ангарске инструменты получили по четыре учреждения, в Иркутске – девять. Оснащение образовательных учреждений завершилось накануне, последнее пианино было доставлено в Усть-Удинскую районную детскую школу искусств.



Пианино по нацпроекту получили всего три региона. Такой поддержки Иркутская область удостоена за программу предпрофессионального образования в сфере фортепианного искусства. Она позволяет детям, окончившим музыкальную школу, в ней же готовиться к поступлению в ссуз. В Иркутской области таких два – это Братское музыкальное училище и Иркутский областной музыкальный колледж имени Фредерика Шопена. Обучение в среднем специальном учебном заведении является обязательным этапом для поступления в высшее музыкальное учебное заведение - консерваторию.