Официальный ущерб от страхового мошенничества за 9 месяцев 2019 года достиг 6 млрд рублей

За 9 месяцев 2019 года страховым сообществом был зафиксирован ущерб по фактам страхового мошенничества более 6 млрд рублей. Это те денежные средства, по которым имелись недостоверные факты страховых событий или их инсценировка, а также по страховым случаям с завышенной суммой причиненного ущерба и прочим.

За три квартала 2019 года было зафиксировано 9 532 обращения в правоохранительные органы по признакам страхового мошенничества. Количество обращений страховщиков остается стабильным.

Лидером по уровню страхового мошенничества по-прежнему остается Южный федеральный округ, в котором за указанный период было зафиксировано 2 637 обращений в полицию, возбуждено 503 уголовных дела. Однако самый большой ущерб страховым компаниям зафиксирован в Центральном ФО – более 3,5 млрд рублей. Доля каско в общих учтенных убытках составляет 8%.

«Большие убытки по каско страховщики терпят преимущественно потому, что многие страхователи, пытаясь получить как можно больше денег, организовывают ложные угоны автомобилей. Более того, для реализации таких афер мошенники страхуют очень дорогие иномарки, стоимостью от 3 млн и выше. Однако в ближайшее время по всему ЦФО будет запущена система слежения за всеми транспортными средствами, зарегистрированными на этой территории. Так оперативные службы смогут в режиме онлайн отслеживать перемещение транспортных средств, участвующих в различных преступлениях, в том числе и фиктивных угонах. Это нововведение сможет значительно повлиять на уровень страхового мошенничества и сократить ущерб от него, так как у страховых мошенников практически до нуля снизится шанс остаться незамеченными, а с ним и намерение пойти на преступление», – комментирует эксперт Сергей Смирнов.