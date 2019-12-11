Как работает банк «Приморье» во время новогодних каникул-2020

В новом году офис Банка «Приморье» в Иркутске начнет работу 9 января. Банк поздравляет с наступающим Новым годом и Рождеством и информирует о работе офисов в праздничные дни.

30 декабря 2019:

Все офисы Банка работают в стандартном режиме. Не осуществляются переводы денежных средств в японских иенах за пределы Банка.

31 декабря 2019:

Офисы Банка работают с физическими и юридическими лицами до 12.00.

Проведение в кассах операций покупки/продажи иностранной валюты, приём и пересчёт наличных денег, внесённых физическими лицами для последующего перевода средств без открытия счета (приём платежей), осуществляется до 12.00.

Прием и обработка платежей юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, отправленных по системе «IBank» в рублях, осуществляется до 17.00.

Обслуживание клиентов в депозитариях индивидуальных банковских сейфов ведется с 09:00 до 12:00.

Не осуществляются переводы иностранной валюты юридических и физических лиц за пределы Банка, а также покупка/продажа иностранной валюты юридическим лицам.

Дополнительный офис Банка «Приморье» в б. Муравьиной (Владивосток) работает с 31 декабря 2019 по 08 января 2020 в круглосуточном режиме. Здесь клиенты-физические лица смогут произвести операции по обмену наличной валюты.

08 января 2020 работа с физическими лицами ведётся в следующих офисах Банка:

Владивосток:

Ул. Светланская, 47 (09:00 – 17:00)

Ул. Светланская, 11 (09:00 – 17:00)

Ул. Русская, 65/4 (09:00 – 17:00)

Ул. Черемуховая, 7 (09:00 – 17:00)

Океанский пр-т, 98 (09:00 – 17:00)

Артем:

Ул. Кирова, 53 (09:00 – 17:00)

Находка:

Ул. Школьная, 1а (09:00 – 17:00)

Ул. Спортивная, 2 (09:00 – 17:00)

Б-р Энтузиастов, 2 (09:00 – 17:00)

Восточный пр-т, 4 (Врангель) (09:00 – 17:00)

Уссурийск:

Ул. Ушакова, 20 (09:00 – 15:00)

Ул. Комсомольская, 83 (09:00 – 15:00)

Ул. Пушкина, 17 (09:00 – 15:00)

Хабаровск:

Ул. Ленина, 75 (09:00 – 17:00)

Ул. Дзержинского, 56 (09:00 – 17:00)

С 9 января 2019 года все офисы Банка «Приморье», в том числе офис в Иркутске (Дзержинского, 20/1) работают в обычном режиме.

Круглосуточно работают:

банкоматы и терминалы

интернет-банк «Мой банк»

Мобильный банк

Контакт-центр по телефону: 8-800-200-20-86 (звонок бесплатный).