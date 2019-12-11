Как работает банк «Приморье» во время новогодних каникул-2020

В новом году офис Банка «Приморье» в Иркутске начнет работу 9 января. Банк поздравляет с наступающим Новым годом и Рождеством и информирует о работе офисов в праздничные дни.
30 декабря 2019:
Все офисы Банка работают в стандартном режиме. Не осуществляются переводы денежных средств в японских иенах за пределы Банка.
31 декабря 2019:
Офисы Банка работают с физическими и юридическими лицами до 12.00.
Проведение в кассах операций покупки/продажи иностранной валюты, приём и пересчёт наличных денег, внесённых физическими лицами для последующего перевода средств без открытия счета (приём платежей), осуществляется до 12.00.
Прием и обработка платежей юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, отправленных по системе «IBank» в рублях, осуществляется до 17.00.
Обслуживание клиентов в депозитариях индивидуальных банковских сейфов ведется с 09:00 до 12:00.
Не осуществляются переводы иностранной валюты юридических и физических лиц за пределы Банка, а также покупка/продажа иностранной валюты юридическим лицам.
Дополнительный офис Банка «Приморье» в б. Муравьиной (Владивосток) работает с 31 декабря 2019 по 08 января 2020 в круглосуточном режиме. Здесь клиенты-физические лица смогут произвести операции по обмену наличной валюты.
08 января 2020 работа с физическими лицами ведётся в следующих офисах Банка:
Владивосток:
Ул. Светланская, 47 (09:00 – 17:00)
Ул. Светланская, 11 (09:00 – 17:00)
Ул. Русская, 65/4 (09:00 – 17:00)
Ул. Черемуховая, 7 (09:00 – 17:00)
Океанский пр-т, 98 (09:00 – 17:00)
Артем:
Ул. Кирова, 53 (09:00 – 17:00)
Находка:
Ул. Школьная, 1а (09:00 – 17:00)
Ул. Спортивная, 2 (09:00 – 17:00)
Б-р Энтузиастов, 2 (09:00 – 17:00)
Восточный пр-т, 4 (Врангель) (09:00 – 17:00)
Уссурийск:
Ул. Ушакова, 20 (09:00 – 15:00)
Ул. Комсомольская, 83 (09:00 – 15:00)
Ул. Пушкина, 17 (09:00 – 15:00)
Хабаровск:
Ул. Ленина, 75 (09:00 – 17:00)
Ул. Дзержинского, 56 (09:00 – 17:00)
С 9 января 2019 года все офисы Банка «Приморье», в том числе офис в Иркутске (Дзержинского, 20/1) работают в обычном режиме.
Круглосуточно работают:
Контакт-центр по телефону: 8-800-200-20-86 (звонок бесплатный).