Малый бизнес пересчитают по-новому. ФНС изменит методику расчета количества занятых в МСП

«Новая методика расчета количества занятых в малом и среднем предпринимательстве даст полное представление о состоянии бизнеса. Сейчас компании и ИП, которые превысили критерии МСП по выручке или численности работников, исключаются из Реестра МСП, но остаются в экономике. Необходимо это учитывать», - заявил руководитель ФНС России Михаил Мишустин на заседании Правлений и Президиумов правлений «ОПОРЫ РОССИИ» и Ассоциации НП «ОПОРЫ».

Задача изменить методику расчета была поставлена Председателем Правительства РФ Дмитрием Медведевым. Сейчас количество занятых в МСП составляет 19,3 млн человек. Михаил Мишустин отметил, что малый и средний бизнес – самая чувствительная к любым административным и законодательным изменениям категория налогоплательщиков. Поэтому ФНС России планомерно снижает административное давление на бизнес всех уровней, уделяя особое внимание представителям МСП.

По итогам января-сентября 2019 года количество выездных проверок сократилось более чем на 34%. При этом охват проверками малого бизнеса – 1 из 5000. Для сравнения в прошлом году проверялся один налогоплательщик из 4000.

«Такого низкого уровня охвата проверками мы добились, в том числе, благодаря инновационным подходам во взаимодействии с малым и средним бизнесом. Внедрение онлайн-касс позволило сократить количество оперативных проверок. По итогам 2017 года, когда стартовал первый этап кассовой реформы, количество проверок сократилось по сравнению с 2016 годом более чем в два раза, а в 2018 году их количество уменьшилось в четыре раза по сравнению с 2016 годом», - отметил Михаил Мишустин.

Кроме того, отменены девять форм кассовой отчетности, а с 1 июля 2020 года плательщики УСН (налоговая база – доходы) больше не будут представлять налоговые декларации. Налоговый орган на основании сведений о расчетах, зафиксированных в онлайн-кассах, самостоятельно рассчитает сумму налога и авансовых платежей. 28 ноября 2019 года законопроект уже внесен в Правительство Российской Федерации.

Михаил Мишустин также уделил внимание вопросу отмены ЕНВД: «ЕНВД когда-то вводился как временный режим в тех сферах деятельности, где с покупателями рассчитываются наличными, где сумму фактического дохода ранее было невозможно эффективно проконтролировать. Сейчас отсутствие в этом спецрежиме ограничения по выручке позволяет крупному бизнесу минимизировать свои налоговые обязательства и получать необоснованные конкурентные преимущества. В связи с этим Служба поддерживает инициативу по отмене ЕНВД с 2021 года. Для добросовестных налогоплательщиков повышение налоговой нагрузки не произойдет».

Он добавил, что на сайте ФНС России создан специальный раздел, в котором собрана вся информация, необходимая при переходе с ЕНВД на другие спецрежимы.

Президент «ОПОРЫ РОССИИ» Александр Калинин, в свою очередь, заявил: «Ежегодно мы встречаемся с ФНС России и обсуждаем темы, волнующие бизнес. Для нас как бизнес-объединения такой диалог необходим и важен. «ОПОРА РОССИИ» благодарна Налоговой службе за создание нового сервиса по регистрации самозанятых, который превзошёл все наши ожидания. Также бизнес-объединение активно ведёт обсуждение с Налоговой службой по компенсационным механизмам при отмене ЕНВД. Предложение, инициированное «ОПОРОЙ РОССИИ» по вычету страховых взносов из суммы налога на патенте, уже принято. Сейчас идёт активное обсуждение повышения порога применения упрощенной системы налогообложения. Мы видим, что финансовые ведомства эту идею поддерживают».

Глава ФНС России также рассказал, что с 1 января 2020 года заработает принципиально новый государственный информационный ресурс бухгалтерской отчетности (ГИР БО), объединяющий в себе всю бухгалтерскую (финансовую) отчетность организаций.

«Законодательные изменения принимались исходя из концепции «одного окна». Сейчас компании сдают отчетность как в налоговые органы, так и в органы государственной статистики. С 2020 года они будут направлять ее только в свои налоговые инспекции, а ФНС России сама передаст сведения в Росстат. Для кредитных и не кредитных финансовых организаций привычной точкой входа для сдачи отчетности останется Банк России, который передаст эти сведения в ФНС России для их отражения в ГИР БО», - пояснил Михаил Мишустин.

В перспективе это позволит полностью перейти к электронному документообороту между организациями и государством. Для малого бизнеса предусмотрен переходный период. В 2020 году малые предприятия смогут сдавать отчетность на бумаге, но с 2021 года уже только в электронном виде.