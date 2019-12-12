Сбербанк измерил Новый год в продуктах

Сбербанк, IT-компания «Платформа ОФД» и сервис доставки продуктов на дом «СберМаркет» проанализировали, как готовятся россияне к Новому году.

Традиционные продукты, связанные и ассоциирующиеся с этим праздником, — мандарины, майонез, сельдь, зеленый горошек, шампанское.

Аналитики «Платформы ОФД» изучали транзакции с 05.11.2019 по 05.12.2019, а также аналогичный период 2018 г. Так, по их данным, майонеза за один визит в магазин приобретали на 65 рублей (1–2 упаковки). Это на 4,5% выше, чем в 2018 г. Мандаринов покупали на 72 рубля (чек на 5% ниже, чем в 2018 г.), шампанского — 395 рублей. Это на 4% ниже, чем за аналогичный период в 2018 г.

Что касается «СберМаркета», то за последний месяц (аналитики сравнивали периоды 05.10.2019 — 05.11.2019 и 05.11.2019 — 05.12.2019) на сервисе фиксируют взрывные продажи мандаринов, майонеза, горошка и сельди. Так, количество заказов мандаринов выросло на 233% (с 2414 до 8040 покупок), майонеза — на 31% (с 4646 до 6081), зеленого горошка — на 37% (с 4727 до 6479), а сельди — на 44% (с 1524 до 2200).