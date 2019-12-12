«МегаФон», «Ростелеком», «ВымпелКом» и «МТС» объединились для создания в России спектра 5G

«МегаФон», «Ростелеком», «ВымпелКом» и «МТС» подписали соглашение о организации совместной работы по развитию и оптимальному использованию сетей мобильной связи пятого поколения в России. Сообщается на сайте компании «Ростелеком».

Стороны прорабатывают варианты объединения для создания радиоподсистемы 5G, включая возможность создания совместного предприятия с равными акционерными долями каждого оператора.

При этом совместное предприятие не будет являться телеком-оператором. Деятельность компаний будет направлена на расчистку частотного ресурса, достаточного для построения участниками собственных сетей 5G. Четыре оператора смогут совместно на равных условиях использовать выделенный предприятие радиочастотный спектр.